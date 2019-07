Rugby | Sergio Parisse cambia squadra! Il capitano lascia lo Stade Français | giocherà per

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019)squadra. Ildella Nazionale Italiana diha infattito lodopo 14 anni ed è approdato al Tolone con cuidopo i Mondiali in programma in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. L’azzurro ha sposato la causa dei rossoneri e a quasi 36 anni (spegnerà le candeline il prossimo 12 settembre) potrebbe avere firmato il suo ultimo contratto di rilievo. Il terza linea centro è stato ufficialmente presentato con la casacca del nuovo club e ha dichiarato: “Mi sono detto che grazie alla mia esperienza avrei potuto dare una mano a questa giovane squadra. Lascio loa testa alta, coerente con i miei valori“. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LPS/Luigi Mariani

