Rosy Abate seconda puntata | trama e anticipazioni 2 luglio 2019

cubemagazine

(Di martedì 2 luglio 2019)la serie torna su Canale 5 in replica martedì 2con Giulia Michelini per la regia di Beniamino Catena. Ecco di seguitosulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAla serie: riassunto prima(Giulia Michelini) è viva e, dopo aver finto la sua morte, si è rifatta una vita in Liguria. I fantasmi del suo passato però tornano a tormentarla quando i fratelli Sciarra, due mafiosi locali, le dicono che suo figlio Leonardo è vivo. Per poterlo rivedere peròdovrà aiutarli in alcune azioni criminali.. Nel frattempo, però, il nuovo fidanzato Francesco viene ucciso proprio dai due mafiosi quando durante un affare di droga chiama la polizia. Perè un nuovo duro colpo..e ...

RitaRicette : Rosy Abate La Serie, repliche: in onda da Martedì 2 Luglio 2019 su Canale 5, stagione, trama ed orario - ohmybotta : Io le fiction italiane non le guardo, ma dopo aver visto la pubblicità di Rosy Abate potrei fare un’eccezione - bellaidratata : Voglio Hope come Rosy Abate per riavere la bimba! #twittamibeautiful -