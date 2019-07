Lo amo perché è bello dentro! Altro che crisi ... Rocio Morales pazza di Raoul Bova

(Di martedì 2 luglio 2019) Ha solo parole d'amore per il suol'attrice spagnola che da sei anni gli ha rubato il cuore. In un'intervista a Grazia,Munozparla del suo rapporto con l'attore italiano e svela quando si sposeranno.La storia d'amore traMunozprocede a gonfie vele già da molti anni. I due si sono conosciuti e innamorati sul set del fim “Immaturi – Il viaggio” e da allora non si sono mai lasciati. Lui per lei ha lasciato sua moglie Chiara Giordano e ha iniziato questa nuova avventura, andando incontro a moltissime critiche per la sua decisione.ha scelto di seguire il suo cuore e oggi, a distanza di sei anni,sono più uniti che mai.Intervistata dal settimanale Grazia in occasione della sua partecipazione al Festival di Taormina in qualità di madrina,ha speso bellissime parole per il suo compagno e padre dei suoi figli. Suha detto: “Lo amodentro. Di uomini seducenti e gentili è pieno il mondo ma per essere felici bisogna sceglierne uno che abbia un'anima bella. Come il mio.”ha svelato anche qualche dettaglio dei loro equilibri familiari, svelando delle peculiarità del loro rapporto: “I pantaloni li porta chi li deve portare:. Non sono io a scegliere per tutti. Ogni decisione la prendiamo insieme. Lui mi protegge, mi sostiene, divide con me le gioie e le fatiche della famiglia.” L'attrice ammette le difficoltà iniziali, dovute al pregiudizio e alle tante, forse troppe, attenzioni che i media hanno dedicato a Roule alla sua rottura con Chiara Giordano: “All'inizio è stato tutto molto complicato. Faticavo a capire tutta l'attenzione che si era scatenata intorno a noi. A salvarmi è stato il sentimento fortissimo che mi lega a.” In tanti si chiedono se prima o poi la coppia arriverà a pronunciare il fatidico sì e anche su questoMunozha le idee molto chiare: “Magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta più.è capace di sorprendermi.”...