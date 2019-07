Ritrovato nel lago di Como il corpo della giocatrice dello Young Boys | Florijana Ismaili

Ritrovato il corpo di Florijana Ismaili : la calciatrice dello Young Boys è annegata nel Lago di Como : Ritrovato il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice dello Young Boys scomparsa nelle acque del Lago di Como: la ragazza è stata ritrovata senza vita a 204 metri di profondità da un robot dei vigili del fuoco La vicenda di Florijana Ismaili è arrivata ad una conclusione. La calciatrice dello Young Boys, scomparsa sabato pomeriggio nelle acque del Lago di Como, dopo una gita in barca con gli amici, è stata ritrovata senza vita, annegata ...

Maltempo - 65enne Ritrovato morto lungo un fiume nel Torinese. A Milano esonda il Seveso. Modena - 15 feriti per grandine : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...

Pavia : identificato cadavere Ritrovato nel Po ad aprile : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - E' di un cittadino brasiliano di 22 anni il corpo ritrovato lo scorso 9 aprile sulle sponde del Po, nel territorio di Pieve del Cairo, in provincia di Pavia. Le indagini dei carabinieri di Voghera hanno permesso di identificare il cadavere: si tratta di Pedro Casteluci

Il mago Mandrake si butta nel fiume con mani e piedi legati per imitare Houdini : Ritrovato morto : La polizia ha confermato oggi l'annegamento del 42enne Jadugar Mandrake (il mago Mandrake), morto cercando di imitare uno dei trucchi più famosi del più grande illusionista della storia. Il cadavere è stato ritrovato a due chilometri di distanza dal luogo in cui si era immerso nel fiume Hoogly, a Calcutta.

Tragedia in Lombardia : Ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio : Dopo circa un’ora di ricerche serrate è stato ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio. Si trovava a quattro metri di profondità e a una quindicina di metri dal punto in cui era stato visto scomparire. Il 17enne era entrato in acqua poco dopo le 14 di oggi, nell’Oglio a Palosco, per recuperare una palla. Il ragazzo è stato probabilmente trascinato sott’acqua da un mulinello. Gli amici hanno tentato di ...

Militare suicida - Ritrovato uranio impoverito nel midollo : la sua leucemia era dovuta al pericoloso metallo : Nel midollo del Caporal Maggiore Scelto Luigi Sorrentino, morto suicida il 23 ottobre scorso, sono state trovate tracce di uranio impoverito. E’ quanto comunicato dall’Osservatorio Militare in seguito alla ricerca del prof. Claudio Medana del Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze della salute dell’università di Torino che attraverso l’analisi con MS spettrometria di massa ha rilevato U 238 nel campione del ...

Scomparso dieci giorni fa - Ritrovato morto nel Vesuviano : è giallo : Era Scomparso lo scorso 5 maggio e la famiglia aveva lanciato disperati appelli sui social network e a Chi l?ha visto? Pochi minuti fa, Luigi Vassallo, 71enne di Ottaviano, è stato...