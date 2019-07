Rifiuti Roma | irruzione di tre persone nella sede dell' Ama | insulti agli operatori

agi

(Di martedì 2 luglio 2019)di tre, uno dei quali con il casco da motociclista,di Trastevere'Ama, la municipalizzata deidi. Lo riferisce la Presidente di Ama, Luisa Melara, che ha chiamato al telefono staff e operai in servizio per esprimere "solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda l'intrusione di tre cittadini esagitatiaziendale, uno dei quali con un casco da motociclista, che hanno apostrofato pesantemente il personale presente in". "Che in questa situazione alcuni cittadini ritengano di avere diritto di farein unadi lavoro, di insultare e aggredire verbalmenteche stanno facendo il proprio dovere non è più tollerabile. Chiediamo a tutti il massimo rispetto per chi lavora ogni giorno in ...

