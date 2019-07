Ricetta dell’uovo in purgatorio o “ova ‘o mbpriatorio”

cosacucino.myblog

(Di martedì 2 luglio 2019) 02in‘oLaino “l’ova ‘o ‘mpriatorio” sono tipiche dell’ambiente contadino partenopeo. Si tratta di una pietanza povera ma non per questo priva di gusto forte e deciso. A Napoli sono definite‘mpriatorio” perché il biancoche si mescola tra il rosso del pomodoro ricordano quelle anime pezzentelle alpresenti nelle edicole votive, dove le anime, figure diafane bianche, si fanno largo tra le fiamme dell’inferno per potersi salvare. Ingredienti per 4 persone uova, 8 pomodori pelati, 500 gr cipolla, mezza aglio, 1 spicchio olio d’oliva sale pepe prezzemolo o basilico Preparazione: Prendiamo una padelle per soffriggere la cipolla e lo spicchio d’aglio nell’olio d’oliva, aggiungiamo i pomodori palati e lasciamo cuocere il tutto per una decina di minuti e a fuoco lento. Infine saliamo e ...

CalendarioValt : Temperature piuttosto calde... Voglia di cibi freddi Hai mai provato le tagliatelle all'uovo fredde? Ti suggerisco… - SimoAi79 : @CarloCalenda Questi sarebbero capaci di incasinare anche una ricetta dell'uovo sodo. Altro che vigilare su accordi pregressi.... -