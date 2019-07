calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Ieri, nel corso di un’intervista concessa a gianlucadimarzio.com, ha svelato unriguardante un ‘quasi’nel, quando giocava al Parma. Stiamo parlando di Fabrizio Maiello, ex giocatore poi diventato malavitoso. “Era il giocatore più rappresentativo della società – ha affermato Maiello – Ci era venuta questa idea: unlampo di 24/48 ore per richiedere il riscatto a Tanzi. Lo avremmo seguito con due macchine per speronarlo in strada e farlo salire sull’altra vettura. Lo stavamo seguendo quando si è fermato ad un distributore di benzina. Siamo scesi anche noi, volevamo aspettarlo.però ci è venuto incontro, sorrideva e ci ha chiesto se volessimo un autografo. Inmomento ho pensato: ‘Ma cosa sto facendo? Ma lasciamo stare’. Abbiamo scambiato due parole, gli ho detto ...

CalcioWeb : Retroscena Gianfranco #Zola, mistero su quel rapimento sventato nel 1994: l'agente #Marrucco risponde a #Maiello… -