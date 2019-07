Repubblica | È scoppiata la James mania

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019)riporta quanto stia crescendo l’ansia per vedereRodriguez al napoli. Il campione è atteso non solo da Ancelotti, ma da tutti i tifosi. Ieri infatti si sono susseguite una serie di notizie su una presunta presenza del colombiano a Capri per trattare con il presidente, prontamente smentite dalla stessa società che hanno fatto crescere le aspettative. Il quotidiano spiega che dopo l’annuncio di Manolas a Napoli ci credono e aspettano i prossimo colpi di mercato di De Laurentiis La. Perché dopo Manolas, i tifosi ora aspettano il fuoriclasse in uscita dal Real Madrid. Il repertorio mostrato in Coppa America ha ingolosito gli appassionati del Napoli che aspettano di poter applaudireal più presto. Addirittura c’è chi lunedì lo ha visto a Capri sulla stessa barca di Aurelio De Laurentiis per la firma del contratto. Tutto falso. Il ...

