Regione Puglia | si è dimesso l’assessore Di Gioia | pur essendo in giunta Pd alle Europee

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Dopo le dimissioni presentate a gennaio e poi ritirate nell’arco di qualche giorno, dopo le polemiche aspre per il suo sostegno alla Lega purcomponente di unaPd, dopo i veleni e le accuse di ogni tipo, alla fine Leonardo Diha deciso di farsi da parte: non è più assessore all’Agricoltura della. Ha rassegnato le dimissioni con una lettera inviata direttamente al governatore Michele Emiliano: nella comunicazione Diha ringraziato per l’opportunità avuta e ha assicurato che continuerà “a lavorare per lacon impegno e lealtà”. Certo, non è ben chiaro per conto di chi lavorerà. Nei mesi scorsi, infatti, l’ormai ex assessore è stato al centro di attacchi provenienti da opposizione e maggioranza, che ne aveva chiesto le dimissioni per il suo sostegno ad un candidato della Legaelezionidi maggio. ...

ruvesi_it : Regione Puglia: si è dimesso l’assessore all’Agricoltura Leo Di Gioia - IbiSicurezza : L’Oréal e Regione Puglia tra i protagonisti del Google Cloud Summit - datamanager_it : L’Oréal e Regione Puglia tra i protagonisti del Google Cloud Summit -