“Record di occupati in Italia è merito mio” tuona dal canale social Matteo Renzi

blogitalia.news

(Di martedì 2 luglio 2019)direttamente dal suo profilo twitter e rivendica il numero diin“Si può continuare con questa montagna di bugie, di fake news, di propaganda? Si può continuare a vivere in una dimensione politica in cui c’è il record didel Jobs Act, e il governo della propaganda nasconde il grande … “Record diinmio”dal: “Governo ha vinto con fake news” at Blog.News.

dellorco85 : Mentre il Pd e Renzi si occupano della #SeaWhatch3, il @Mov5Stelle e @luigidimaio si occupano di lavoro. Oggi i dat… - GiuliaGrilloM5S : La disoccupazione è in calo, record dal 2009 e gli occupati sono più di 18 mln, non accadeva dal 1977. I dati… - EleonoraEvi : OCCUPAZIONE DA RECORD Siamo molto orgogliosi dei dati pubblicati stamattina dall'Istat: occupazione al 59%, livelli… -