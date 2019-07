Rapina da 100mila euro all' ufficio postale di Caserta

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Ignazio Riccio Per farsi consegnare il denaro delle pensioni itori hanno preso in ostaggio il direttore e alcuni dipendenti. Il blitz dei criminali è avvenuto poco dopo l’apertura degli sportelli Hanno atteso il momento giusto per compiere lae trafugare un bottino più cospicuo. Nella mattinata di ieri tre malviventi a volto coperto e armati di pistola hanno saccheggiato l’di Santa Maria Capua Vetere, nelno, portando via i soldi destinati ai pensionati. I ladri hanno rubato benin contanti. Per farsi consegnare il denaro itori hanno preso in ostaggio il direttore e alcuni dipendenti. Il blitz dei criminali è avvenuto poco dopo l’apertura dell’. Sono arrivati da un ingresso posteriore dell'edificio, hanno bloccato il direttore e alcuni dipendenti che erano all'interno e, arma in pugno, hanno ordinato di ...

