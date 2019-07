Rainbow Six Siege | Ubisoft annuncia l’evento esclusivo Shodown a Forth Truth

Rainbow Six Siege : Operation Phantom Sight - recensione : L'edizione 2019 dell'E3 è stata per Ubisoft una delle più importanti degli ultimi anni. Complici le assenze e le performance sottotono dei suoi principali competitor, il publisher transalpino ha rubato la scena con una conferenza che non finirà negli annali della manifestazione, ma che ha saputo in ogni caso proporre alcuni spunti interessanti come il reveal di Watch Dogs: Legion e il teaser del nuovo titolo dagli autori di Assassin's Creed ...

Aperte le iscrizioni alla beta di Rainbow Six Quarantine : Ubisoft ha aperto le iscrizioni alla beta per il suo Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine. Secondo il publisher, i giocatori possono iscriversi per gli aggiornamenti e la possibilità di giocare presto sulle tre piattaforme (PC, Xbox One e PS4), riporta DSOGaming.Rainbow Six Quarantine è ambientato diversi anni nel futuro dell'universo Rainbow Six. Gli Operatori si scontreranno con una razza totalmente nuova di parassiti alieni mutati che ...

Al via la Stagione X della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League sponsorizzata da Acer Predator : Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Pro League e i Major di Tom Clancy's Rainbow Six, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchio Predator di Acer dedicato al gaming in America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina, da giugno 2019, per l'inizio della Stagione X della Rainbow Six Pro League, a novembre 2020.Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ultimi anni, il marchio Predator di ...

Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League : Via alla stagione X con Acer Predator : Ubisoft annuncia la sua più importante e ambiziosa sponsorizzazione per la Pro League e i Major di Tom Clancy’s Rainbow Six, grazie a una collaborazione esclusiva con il marchio Predator di Acer dedicato al gaming in America del Nord, Europa, Asia Pacifico e America Latina, da giugno 2019, per l’inizio della stagione X della Rainbow Six Pro League, a novembre 2020. Dopo il suo enorme impegno negli esport negli ...

L'Operazione Phantom Sight di Rainbow Six Siege disponibile da oggi : In occasione dell'Electronic Entertainment Expo, Ubisoft ha annunciato che L'Operazione Phantom Sight, la Stagione 2 del quarto anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, sarà disponibile nella giornata odierna per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows. L'Operazione Phantom Sight include due nuovi operatori, Nøkk delle Forze speciali ...

Rainbow Six Siege : Disponibile l’operazione Phantom Sight : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo, Ubisoft ha annunciato che l’Operazione Phantom Sight, la Stagione 2 del quarto anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, sarà Disponibile nella giornata odierna per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà Disponibile anche su Uplay+, il servizio in abbonamento di Ubisoft per Windows PC. L’Operazione ...

Ubisoft annuncia Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine : Durante la conferenza E3 2019, Ubisoft ha annunciato Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, uno sparatutto tattico cooperativo a 3 giocatori ambientato alcuni anni nel futuro dell’universo di Rainbow Six. Rainbow Six Quarantine è sviluppato da un team completamente nuovo di Ubisoft Montreal, ispirato dai valori dell’acclamato brand di sparatutto tattici in cooperativa e dal gruppo di Operatori di Rainbow ...

E3 2019 : presentato Rainbow Six Quarantine : Durante questo E3 2019, Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, un co-op per tre giocatori che richiederà di sopravvivere a quella che sembra essere una sorta di apocalisse zombie (o di qualche altra mostruosità)."Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine™ è un gioco tattico cooperativo sviluppato da un team completamente nuovo di Ubisoft Montreal. Gli Operatori Rainbow Six dovranno affrontare una misteriosa minaccia che sta ...

Rainbow Six Quarantine potrebbe essere annunciato all'E3 - almeno secondo un rumor : secondo alcune indiscrezioni, Ubisoft rivelerà uno spin-off non competitivo nella serie Rainbow Six all'E3. Il gioco si chiamerà Quarantine e la sua ambientazione sarà lo spazio.Come riporta VG247, il progetto aveva un altro nome inizialmente, Pioneer, ed era stato svelato attraverso una missione all'interno di Watch Dogs 2 che chiedeva di irrompere in un ufficio di Ubisoft. Pioneer era stato diretto da Alex Hutchinson di Far Cry 4 e doveva ...

Le esperienze single player per Rainbow Six : Siege e l'intero franchise sono "morte" : Il Brand Director di Rainbow Six, Alexandre Remy, ha affermato che "l'esperienza solista / singleplayer è morta" per il franchise, riporta PlayStation LifeStyle.Remy ha condiviso la notizia durante un'intervista con il Daily Star, dicendo alla pubblicazione del Regno Unito che Siege è un'"esperienza multiplayer competitiva". "No, no, no. L'esperienza Solo / giocatore singolo di Rainbow è morta. Per Siege, dimentica una campagna da solista. ...

Ubisoft presenta l'evento Twitch Rivals x Rainbow Six Celebrity Showdon : Ubisoft ha presentato un nuovo evento dedicato a Rainbow Six Siege, il quale avrò luogo non appena la conferenza E3 dello sviluppatore sarà terminata.Come riporta il comunicato ufficiale Ubisoft, Lil Yachty, T-Pain e alcuni dei migliori streamer di Rainbow Six ™ Siege si affronteranno durante uno speciale evento live Twitch Rivals che avrà inizio dopo la conferenza E3, ma riportiamo di seguito tutti i dettagli: Leggi altro...

I Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 hanno inizio : I Rainbow Six Siege PG Nationals 2019 avranno luogo a partire da domani martedì 4 luglio. Per che non sapesse di cosa si tratta, stiamo parlando del Campionato Ufficiale Italiano 2019 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, competizione organizzata per la prima volta quest'anno da PG Esports. Le gare saranno trasmesse sul canale Twitch ufficiale di Rainbow Six Siege, ogni martedì e mercoledì per ben 8 settimane fino alla finalissima, che si terrà ...

Alexandre Remy ci spiega perché Rainbow Six Siege non adotterà mai il modello free to play : In molti vorrebbero che Rainbow Six Siege (shooter competitivo di Ubisoft) adottasse il modello free to play (per una maggiore accessibilità), tuttavia sembra che tali speranze siano destinate a rimanere tali.Come riporta Daily Star, il brand director di Rainbow Six, Alexandre Remy ha dichiarato che un modello free to play potrebbe attrarre anche giocatori semplicemente curiosi di provare il gioco senza impegno e questo potrebbe aggiungere ...

Rainbow Six Siege potrebbe essere supportato anche su PS5 e la prossima Xbox. Ubisoft non ha in programma un sequel : Ubisoft vuole mantenere Rainbow Six Siege vivo per molto tempo e non ha in programma un sequel, riporta VG247.com.L'ultimo Rainbow Six ha avuto un enorme successo per Ubisoft, guadagnando oltre $ 1 miliardo dal suo lancio nel 2015. Attualmente sta godendo del suo quarto anno di nuovi contenuti, dal momento che nuovi operatori continuano ad essere aggiunti al gioco.Rainbow Six Siege è un esempio di successo dei giochi come servizio e, a quanto ...