Rai | Adriana Volpe nemica della tv gialloverde | le ragioni della sua guerra a Carlo

Raidue - Adriana Volpe è ancora una furia : "Ma davvero avete il coraggio?". Freccero brutalizzato : Adriana Volpe ancora all'attacco. Dopo un primo sfogo pubblicato su Facebook e Instagram, la conduttrice, arrabbiata con Raidue per la cancellazione di Mezzogiorno in famiglia, questa volta è tornata a dire la sua attraverso Twitter in risposta al blogger Giulio Pasqui. Scintilla: gli ascolti flop

Adriana Volpe contro Carlo Freccero/ 'Rai 2 in ginocchio - altro 2 - 4% in prima serata' : Adriana Volpe torna all'attacco e accusa Carlo Freccero. 'Aggiungiamo un altro 2,4% in prima serata ! Una raidue in ginocchio'

Adriana Volpe tuona di nuovo contro Freccero : «Una Rai 2 in ginocchio e non si fa niente» : Adriana Volpe “Forse è meglio stare in silenzio, altrimenti si perde il posto di lavoro”, scriveva pochi giorni fa su Instagram Adriana Volpe, dopo aver accusato apertamente Carlo Freccero di aver chiuso Mezzogiorno in Famiglia e ‘agevolato’ alcuni flop (leggi qui) su Rai 2. Ma la conduttrice non riesce a placare la sua ira e tuona di nuovo contro il direttore: “E vai con il valzer… aggiungiamo un altro 2,4% ...

Adriana Volpe - nuovo attacco a Carlo Freccero : “Rai2 in ginocchio” : Adriana Volpe ancora contro Carlo Freccero per difendere Mezzogiorno In Famiglia Adriana Volpe negli ultimi giorni ha messo in piedi una vera e propria battaglia in difesa di Mezzogiorno in Famiglia. Lo storico programma di Rai2, nato nel lontano 1993, rischia infatti di non andare più in onda dalla prossima stagione televisiva per volere di […] L'articolo Adriana Volpe, nuovo attacco a Carlo Freccero: “Rai2 in ginocchio” ...

Adriana Volpe di nuovo contro Freccero : “Rai2 è in ginocchio!” : Adriana Volpe contro il direttore di Rai2 Carlo Freccero: “Buon lavoro CdA!” Adriana Volpe non ci sta. A seguito della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia, è un fiume in piena sui social, dove si è scagliata più volte contro il Direttore di Rai2 Carlo Freccero. Dopo aver fatto la lista dei flop dei programmi voluti da Freccero, la Volpe è tornata oggi con un tweet di risposta ad un commento in cui ha criticato gli ascolti flop di ...

Adriana Volpe (ancora) contro Freccero : "Rai2 in ginocchio - Woodstock - Rita racconta ieri al 2.4%" : Continua l'offensiva social di Adriana Volpe, sempre più decisa a contestare la decisione del direttore di Rai2 Carlo Freccero di chiudere Mezzogiorno in famiglia - anticipata alcuni mesi fa da Blogo. La showgirl, che ha condotto il programma nella stagione appena conclusa con Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, stavolta sottolinea su Twitter, in risposta ad un cinguettio del nostro Giulio Pasqui, il flop di Woodstock - Rita racconta, che ...

“Adesso parlo io”. Adriana Volpe senza freni - bufera sui vertici Rai : Dopo la lite con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe se la prende ora con Carlo Freccero. Adriana Volpe non ha preso tanto bene la decisione di cancellare ‘Mezzogiorno in famiglia’, il programma che la Volpe conduce con Massimiliano Ossini e si è lasciata andare a un lungo post. “Leggo quanto si scrive”, esordisce Adriana Volpe in un nuovo post su Instagram, “anche a seguito di un mio post, e mi faccio ancora domande. Sono felice che programmi come ...

Adriana Volpe - la Rai chiude il suo programma : lo sfogo durissimo : La Rai chiude Mezzogiorno in Famiglia e Adriana Volpe si sfoga su Instagram. La conduttrice non ha peli sulla lingua e, dopo essersi scontrata in passato con Giancarlo Magalli, ha deciso di commentare la chiusura del programma che conduceva con Massimiliano Ossini. Un post al vetriolo in cui parla dello share degli altri format e del cachet di alcuni colleghi, chiedendosi come mai solo la sua trasmissione sia stata tagliata fuori dal palinsesto ...

Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero : «Ditemi che i dati d’ascolto non sono veri. Meglio stare in silenzio - altrimenti si perde il posto» : Adriana Volpe Adriana Volpe perde il posto (in palinsesto) e dà sfogo alla polemica contro la Rai2 di Carlo Freccero. Dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia voluta dal direttore di rete (di cui per primi vi avevamo dato conferma), la silurata showgirl ha manifestato il proprio disappunto in un post su Instagram e Facebook. Adriana, sui social, ha evidenziato alcuni dati d’ascolto non esaltanti registrati di recente da Rai2, ...

Carlo Freccero difende Rai2 dopo le dure parole di Adriana Volpe : Carlo Freccero difende Rai2 dopo le parole al vetriolo di Adriana Volpe: il direttore si difende dopo lo sfogo fiume della conduttrice Nelle scorse ore Adriana Volpe, via social, ha scritto parole al vetriolo sull’impronta data a Rai2 dal direttore Carlo Freccero. Lo sfogo è arrivato dopo che si è diffusa la notizia che Mezzogiorno […] L'articolo Carlo Freccero difende Rai2 dopo le dure parole di Adriana Volpe proviene da Gossip e Tv.

Adriana Volpe - lo sfogo contro la Rai di Freccero per la chiusura di Mezzogiorno in famiglia : “Mi fate capire perchè si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne ? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio …altrimenti si perde il posto di lavoro”, questo lo sfogo di Adriana Volpe su Instagram constatati i non proprio entusiasmanti risultati Auditel di alcune trasmissioni di Rai2 (diretta da Carlo Freccero) a fronte della possibilità di chiudere Mezzogiorno in ...

Adriana Volpe : «Chiudere Mezzogiorno in Famiglia : è questa la Rai del cambiamento?» : Pechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpeQuella che era solo una voce trova conferma nelle parole di Adriana Volpe: Mezzogiorno in Famiglia, storica trasmissione di Michele Guardì, non tornerà nella prossima stagione televisiva. Una decisione, a detta della padrona di casa, totalmente incomprensibile. «Prendo atto che Mezzogiorno in Famiglia, ...

Meglio tacere per non perdere il lavoro! Lo sfogo di Adriana Volpe contro la Rai : Adriana Volpe, il durissimo sfogo fa riflettere. La bella showgirl Adriana Volpe ha criticato apertamente le scelte editoriali compiute da Carlo Freccero, direttore di Rai2. La Volpe si è sfogata con un lungo post pubblicato su Instagram nel quale ha analizzato i dati di ascolto degli ultimi prodotti della rete, confrontandoli con quelli realizzati dal programma del quale è a capo. E proprio non capisce il perché di certe scelte.-- Cosa ha la ...

Adriana Volpe difende Mezzogiorno in Famiglia e critica Rai2 : l’amaro sfogo : Adriana Volpe contesta la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia e si sfoga: “Questa è la Rai del cambiamento?” Adriana Volpe non ci sta e critica Rai2 e le scelte dell’attuale direttore di rete Carlo Freccero. L’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia difende lo storico programma che ha condotto per svariate edizioni e che dalla prossima stagione […] L'articolo Adriana Volpe difende Mezzogiorno in Famiglia e critica ...