Rabiot si presenta | la conferenza stampa del neo acquisto della Juventus

(Di martedì 2 luglio 2019) Le parole del neo centrocampistaAdrien, arrivato a parametro zero dal Psg, dalla saladell’Allianz Stadium. Il francese ha firmato un contratto di 4 anni a 7 milioni di euro a stagione.è fermo da dicembre, dopo un lungo braccio di ferro col Psg.esordisce parlando in italiano: “Buongiorno a tutti. La Juve mi aveva contattato già in passato, e oggi è arrivato il momento giusto per venire qui”. Importante nella scelta è stato Buffon: “Mi ha parlato moltoJuve e la sua opinione ha contato tantissimo”. La Juve prende forma, le varianti tattiche dei bianconeri con i nuovi arrivi: le tre opzioni di SarriL'articolosi, ladel neoCalcioWeb.

ItaSportPress : Juventus, Rabiot si presenta: 'Era arrivato il momento giusto. Ho parlato con Buffon' - - peps00 : @FrancescaXCVI La società presenta i calciatori uno alla volta. Prima #Rabiot poi #DeLigt e dulcis in fundo - bouchederose : si presenta alla Juventus con una camicia che sembra ricavata da qualche giubbotto catarifrangente, Rabiot uomo che già stimo -