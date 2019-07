Quando anche lo sport diventa vittima delle fake news

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Domenica scorsa la Ferrari ha temporaneamente esultato. Per circa 15-20′ la casa di Maranello ha assaporato il gusto della vittoria, la prima stagionale, nel gran premio di Zeltweg in Austria. Poi la doccia fredda. Unaaveva alimentato entusiasmi ingiustificati.Tutta colpa di un documento falso circolato in Rete che parlava di una penalizzazione di cinque secondi comminata dai giudici di gara all’olandese della Red Bull Max Verstappen per il presunto sorpasso azzardato nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc.Ma tra le vittime della notizia falsa non ci sono stati solo i diretti protagonisti dell’eventoivo.molti media hanno preso per oro colato l’informazione sulla presunta penalizzazione di Verstappen e sulla conseguente vittoria di Leclerc.Si è scoperto che quel documento (un pdf con tanto di logo e “numerini” di ...

