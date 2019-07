Quando al lavoro manca la motivazione

Aspettativa da lavoro 2019 : Quando spetta - retribuzione - come chiederla : La legge e i contratti collettivi concedono al dipendente la possibilità di assentarsi dal lavoro mantenendo comunque il posto e, a seconda dei casi, anche la retribuzione: si parla nello specifico di “Aspettativa retribuita” o “non retribuita”. In generale, queste assenze vengono concesse per motivi di particolare gravità o importanza tali da giustificare l’assenza del dipendente per lunghi periodi. Le cause possono essere di tipo medico – ...

Fabian Ruiz : “Ancelotti un grande ma Quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro” : Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Fabian Ruiz: “Ancelotti un grande ma quando si arrabbia. A Napoli lavoro per mettere massa muscolare. E sul Futuro”. Il centrocampista spagnolo parla di Ancelotti, di Napoli e di Nazionale in un’ intervista rilasciata ai microfoni di Onda Cero. Di seguito quanto tradotto dalla nostra ...

Klopman - Quando l’abito da lavoro nasce da plastica e polpa di legno : Tonnellate di bottiglie di plastica che, a fine vita, diventano divise, uniformi e, soprattutto, abiti da lavoro: tute ignifughe adatte all’arsura del deserto o ai venti gelidi sulle piattaforme...

Belve (Nove) - Palombelli : “Quando mio marito era in vista - Veltroni mi chiese di fare un passo indietro nel lavoro” : “Quando mio marito era in vista ho perso certe occasioni, anche su richiesta di suoi compagni di partito come Walter Veltroni che una volta mi disse molto apertamente di fare un passo indietro nella mia vita professionale”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 ricorda il periodo in cui suo marito Francesco Rutelli ricopriva incarichi ...

Legge 104 e cambio turni a lavoro : Quando si può rifiutare : Legge 104 e cambio turni a lavoro: quando si può rifiutare Chi è titolare di Legge 104 può rifiutare il cambio dei turni orari a lavoro, in caso gli venga proposto? Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente di un’azienda che è titolare di Legge 104 a causa del coniuge disabile e che necessità di assistenza. Tale lavoratore ha la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e del congedo straordinario (anch’esso ...

La scommessa di Zingaretti : 20% alle Europee - poi al lavoro per Quando il governo cadrà : Il voto di domenica può essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle politiche per le quali - è l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovrà declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...

Salvini : “Morti sul lavoro aumentati - Di Maio se ne occuperà Quando avrà finito di insultare chi governa con lui” : “Purtroppo i morti sul lavoro sono aumentati, ma sono sicuro che il ministro del lavoro se ne occuperà non appena avrà finito di insultare chi governa con lui“. A dirlo, dal palco di Foggia, è il leader della Lega, Matteo Salvini. Politica | Di F. Q.. Voli di Stato, procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di Salvini. M5s: ‘Piccola ombra da chiarire, lo ...