Pronti altri dazi Usa all’Europa | allarme anche per il cibo italiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Fatta pace, almeno temporaneamente, con la Cina, Donald Trump minaccia ora di alzare isu una serie di prodotti europei. Nel mirino vi sonoprodotti italiani, dalla pasta ai formaggi. L'Ufficio del rappresentante americano al commercio (Ustr) ha pubblicato una lista dettagliata di 89 categorie di prodotti cui potrebbero essere impostisupplementari nell'ambito della disputa con l'Ue sui sussidi europei all'industria aeronautica, che si trascina da 15 anni davanti al Wto (Organizzazione Mondiale del Commercio). Washington contesta i sussidi ad Airbus e Bruxelles parla di aiuti illegali alla Boeing.Le 89 categorie elencate rappresentano un valore commerciale di quattro miliardi di dollari (3,54 miliardi di euro) e si aggiungono ad una lista già pubblicata in aprile dal valore di 21 miliardi di dollari. Allora l'Ue aveva risposto con una propria lista. Ora Washington ...

