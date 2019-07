tuttoandroid

(Di martedì 2 luglio 2019) A pochi giorni dalla presentazione in Italia di20X 5G, scopriamo quale dovrebbe essere il suoin. L'articoloildi20X 5G? Insidiproviene da TuttoAndroid.

Andryzenatti : RT @TuttoAndroid: Pronti a scoprire il prezzo di Huawei Mate 20X 5G? In Europa si parla di quasi 1000 euro - TuttoAndroid : Pronti a scoprire il prezzo di Huawei Mate 20X 5G? In Europa si parla di quasi 1000 euro - ErrebianSpa : Sta per arrivare la nuova edizione del catalogo generale. Siete pronti a scoprire tutte le novità? A breve disponib… -