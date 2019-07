Pronostico Olanda vs Svezia | Mondiali Femminili 03-07-2019 e Formazioni

Pronostico Italia vs Olanda - Mondiali Femminili 29-06-2019 e Formazioni : Mondiali Femminili, quarti di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Italia-Olanda, sabato 29 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’Italia è tra delle prime otto squadre al mondo. Le azzurre si sono guadagnate l’accesso ai quarti di finale del Mondiale battendo la Cina per 2-0 con un gol per tempo siglati da Valentina Giacinti dopo 15 minuti e a inizio ripresa con un bolide di Aurora Galli. A Valenciennes, ad ...

Il Pronostico dei Mondiali femminili : Nuova Zelanda Olanda : Si gioca alle 15:00 di oggi la seconda partita valida per gruppo E tra Nuova Zelanda Olanda.Proviamo a fornire il Pronostico della sfida tra Nuova Zelanda e Olanda che chiude la prima giornata del Gruppo E, girone che fin qui ha proposto il primo vero risultato a sorpresa del Mondiale ovvero il pareggio tra Argentina e Giappone.Si giocherà a Le Havre, allo stadio Stade Océane.La sfida non ha una vera favorita. Sia l’Olanda che la ...

Finale Nations League : Portogallo-Olanda domani in tv su Rai 1 - Pronostico per i lusitani : Portogallo-Olanda, domani sera la Finale dell'edizione inaugurale della Uefa Nations League. La partita si disputerà all'Estádio do Dragão di Oporto e sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e streaming su RaiPlay alle ore 20:45. Cristiano Ronaldo, il fattore campo e il giorno in più di riposo rispetto all’Olanda, inoltre è costretta ai supplementari dall’Inghilterra nella semiFinale di giovedì, sono tutti elementi che sulla carta mettono in ...

Pronostico Portogallo vs Olanda - Nations League 09-06-2019 e Info : UEFA Nations League, finale 1°/2° posto, analisi, formazioni e Pronostico di Portogallo-Olanda, domenica 9 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.La finale della prima edizione della Nations League mette di fronte Portogallo e Olanda. I padroni di casa, trascinati dalla tripletta di un immenso Cristiano Ronaldo con la Svizzera in semifinale, sono i padroni di casa e si augurano di conquistare nuovamente un trofeo dopo ...

Olanda-Inghilterra : formazioni - quote e Pronostico. Dove vedere : Olanda-Inghilterra: formazioni, quote e pronostico. Dove vedere Stasera andrà in scena il match tra Olanda ed Inghilterra, la partita, in programma per le ore 20:45, si disputerà all’Estadio Dom Afonso Henriques di Guimares, in Portogallo. Olanda-Inghilterra: chi sarà la seconda finalista? Ci si avvia ormai verso la conclusione della Nations League. Ieri il Portogallo ha sconfitto la Svizzera per 3-1, grazie alla tripletta di ...

Olanda-Inghilterra - Nations League : giovedì in tv su Rai 3 - Pronostico pro-britannici : Iniziata a settembre 2018, la prima edizione della Uefa Nations League si concluderà questa settimana con le Final Four, alle quali partecipano le quattro Nazionali che hanno vinto il rispettivo girone della Lega A. La fase finale sarà ospitata dal Portogallo e le sfide inizieranno domani 5 giugno con la sorpresa Svizzera contro i padroni di casa del rientrante Cristiano Ronaldo. Mentre il giorno dopo, giovedì 6 giugno, all’Estadio D. Afonso ...

Pronostico Olanda vs Inghilterra - Nations League 06-06-2019 e Info : UEFA Nations League, semifinali, analisi, formazioni e Pronostico di Olanda-Inghilterra, giovedì 6 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.In Portogallo si gioca la prima edizione delle Final Four di Nations League. A contendersi la prima edizione del trofeo saranno le quattro nazionali vincitrici dei rispettivi gironi, ovvero i padroni di casa del Portogallo classificatosi al primo posto nel girone che comprendeva ...