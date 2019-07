Procreazione Medicalmente Assistita | gli antiossidanti nell’infertilità maschile

Procreazione Medicalmente Assistita : come affrontare efficacemente l’endometriosi : Elisabetta Coccia, Professore Associato di Ginecologia dell’Università di Firenze e Direttore del Centro pubblico di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) dell’Ospedale Careggi, parla di endometrosi, una patologia che si presenta in età riproduttiva ed è causa frequente di infertilità. Si può manifestare con dolori mestruali e con dolori cronici alla pelvi che, non essendo specifici di questa malattia, possono ritardarne il riconoscimento. ...

Procreazione Medicalmente Assistita : la comunicazione fra operatori sanitari e coppie : Alberto Revelli, Professore Associato dell’Università di Torino e Responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) della stessa Università, spiega quanto importante sia la comunicazione fra operatori sanitari e coppie che si rivolgono a un Centro per la PMA. Non solo una comunicazione aperta e improntata alla totale interattività, ma anche una vera e propria empatia contribuiscono a ottimizzare i risultati dei cicli di PMA. ...

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita : Extra Omnes a Cattolica : Nel viaggio che la Fondazione Cesare Serono sta facendo tra i Centri di Procreazione Medicalmente Assistita in Italia, ci ha fatto molto piacere vistare un centro aperto da poco: Extra Omnes – Medicina e Salute Riproduttiva, a Cattolica, parte del circuito 9.baby. ?????? Per una coppia che non riesce a concepire e vuole verificare se ciò è dovuto a problemi di infertilità, rivolgersi a un Centro per la Procreazione ...