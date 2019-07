Previsioni traffico autostrade | weekend 27 e 28 luglio da bollino rosso per il primo esodo

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Gli italiani si preparano alle vacanze estive. Nel corso deidel mese diassisteremo alle prime partenze verso le località balneari. Come ogni anno saranno in molti a riversarsi sulleper raggiungere le destinazioni di villeggiatura. Il Centro Coordinamento Nazionale per la Viabilità ha pubblicato il calendario con le date in cui si prevederanno criticità. L’ultimodel mese corrente sarà dae coinciderà con ilvero e propriovacanziero. Non mancheràintenso anche nei giorni precedenti.estivo nell’ultimo fine settimana diIl mese divedrà susseguirsi le partenze già dal. Nel pomeriggio di venerdì 5ci attenderàintenso, che proseguirà anche per tutta la giornata di sabato 6 e nella mattinata di domenica 7. In serata, poi, ci sarà. La stessa ...

infoitinterno : Le previsioni del traffico nei week end di luglio - papaopad : Traffico: bollino rosso nei week end di luglio, le previsioni di Viabilità Italia - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Esodo: bollino rosso nei week-end di luglio. #Traffico intenso i venerdì, le previsioni di Viabilità Italia #ANSAmotori… -