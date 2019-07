Previsioni astrologiche weekend 6-7 luglio | Toro stacanovista | flirt per Scorpione

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Nel fine settimana dal 6 al 72019, la Luna si troverà in Vergine, mentre Marte e Mercurio saranno sui gradi del Leone. Il Nodo Lunare, il Sole e Venere si troveranno in Cancro e Urano transiterà nel. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove in Sagittario. Di seguito leper i 12 segni zodiacali.Ariete: disorientati. Le dissonanze del fine settimana confonderanno i nativi in merito alle incombenze da ultimare. Dedicare tempo al relax sarà una mossa adeguata.: stacanovisti. Il lavoro procederà senza intoppi. Niente e nessuno sarà in grado di fermarli, perchè risulteranno con ogni probabilità determinati e quasi instancabili....

Acquafortis : Un saluto da caldissima Malta. Qui si suda solo a stare fermi. Nel frattempo spero che vi potete godere del nuovo v… - zazoomblog : Previsioni astrologiche del 1° luglio: lavori extra per Cancro Acquario brioso - #Previsioni #astrologiche #luglio… - quellabruna : @altemaree Non credo alle previsioni astrologiche ma mi appassionano il tema natale, le caratteristiche dei segni etc -