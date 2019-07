Precariato | Vespa | “La battaglia riparte da Siracusa con l’assemblea sindacale UIL Scuola”

scuolainforma

(Di martedì 2 luglio 2019) COMUNICATO STAMPA AnDDL Riprendono le assemblee UIL Scuola in attesa che si materializzi quel tanto sospirato “veicolo normativo” per l’emendamento che deve condurre alla stabilizzazione e all’abilitazione di 55mila precari. L’appuntamento con la prossima Assembleadella UIL Scuola è per l’8 luglio a. L’incontro si terrà alle ore 9,00 presso I.I.S.S. Liceo Artistico “A. Gagini” di Via Piazza Armerina n. 1 e vedrà la partecipazione di Claudio Parasporo, Segretario Generale Regionale UIL Scuola Sicilia, di Pasquale, Coordinatore UIL Scuola Precari e presidente dell’Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori e di Mario Rubino, Segretario Generale Territoriale UIL Scuola. “Dopo le tante assemblee e manifestazioni della prima metà di quest’anno, ora ripartiamo dal Sud, – si ...

