PlayStation Plus | niente più PES 2019 | al suo posto arriva Detroit Become Human Digital

PlayStation Plus : ecco i giochi gratuiti di luglio : Sono in arrivo i nuovi giochi PlayStation Plus per il mese di luglio: sei pronto a scendere in campo con l'acclamato Pro Evolution Soccer 2019 e a premere l'acceleratore fino al traguardo con il nostalgico Horizon Chase Turbo?Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal PlayStation Store, all'interno del catalogo dei giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 luglio. Sviluppato da Konami, Pro Evolution Soccer è una delle ...

PlayStation Plus : alcuni rapporti parlano di un aumento di prezzi : All'inizio di quest'anno, Sony ha ridotto il numero di giochi gratuiti per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, portandoli da 4 a 2. In molti pensavano dunque ad un aumento della qualità di questi giochi ed un assestamento del prezzo del servizio.Come riporta Comicbook, alcuni utenti giapponesi ed europei hanno riportato di aver ricevuto una mail da Sony, volta ad informare di un aumento dei costi del servizio. Al momento non è chiaro se ...

PlayStation Plus : ecco gli ottimi giochi gratuiti di giugno : Nella giornata di ieri tutti hanno ammirato con estremo interesse Death Stranding e tutte le novità riguardanti l'esclusiva PS4 creata da Hideo Kojima ma i giocatori della console Sony possono guardare con un certo entusiasmo anche a delle novità in arrivo a brevissimo. Di cosa stiamo parlando? Dei giochi che nel mese di giugno saranno gratuiti per tutti gli abbonati al PlayStation Plus.Attraverso il PlayStation Blog, Sony ha rivelato i giochi ...

Apex Legends : gli utenti PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente un pacchetto di oggetti cosmetici : Gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno l'opportunità di riscattare gratuitamente uno speciale pacchetto di oggetti cosmetici in Apex Legends. Il pacchetto è chiamato "Play Pack" ed include sei oggetti da usare durante le partite.Come riporta VG247, il pacchetto è gratuito ed include due skin per Lifeline e Mirage, due banner per gli stessi personaggi e due nuove skin per le armi Eva-8 ed R-99. Se siete interessati potete riscattare il ...