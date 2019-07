Piogge monsoniche in India | precipitazioni record su Mumbai | 32 morti

Almeno 23 persone sono morte a Mumbai - in India - a causa delle Piogge monsoniche : A Mumbai, in India, Almeno 23 persone sono morte e più di mille hanno dovuto lasciare le loro case a cause delle piogge monsoniche di questi giorni e delle alluvioni che hanno provocato. In particolare oggi sono morte 20 persone

India - le Piogge monsoniche fanno franare un’intera collina : 28 morti - decine di feriti : E' accaduto a Mumbai, dove negli ultimi giorni si sono abbattute violentissime precipitazioni a causa dei monsoni. Un'intera collina in uno dei quartieri più poveri della città è franata trascinando via decine di baracche di fortuna.Continua a leggere

Piogge monsoniche in India : crolli e vittime a Mumbai [GALLERY] : Le Piogge monsoniche stanno provocando danni e vittime a Mumbai, capitale finanziaria dell’India: almeno 15 persone sono morte a seguito del collasso di un muro. Caos trasporti e numerosi danni e disagi si registrano in città da 2 giorni. L'articolo Piogge monsoniche in India: crolli e vittime a Mumbai [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.