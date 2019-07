Pierfrancesco Favino al Taormina Film Fest | Hammamet il film su Craxi a Venezia 76?

Nastri D’Argento 2019 vincitori : Trionfa il Traditore - Pierfrancesco Favino e Anna Foglietta migliori attori : Nastri d'Argento 2019 vincitori: Sette premi per Il Traditore, Favino e Foglietta migliori attori Previsioni rispettate. Vince il film con più candidature. Il Traditore regia di Marco Bellocchio ...

OM intervista Pierfrancesco Favino - candidato come miglior attore ai Nastri d’Argento per “Il traditore” : Pierfrancesco Favino saluta la candidatura come miglior attore per Il traditore ai 74esimi Nastri d’Argento, definendosi ai microfoni di OM Optimagazine come un semplice “ambasciatore” del film. Naturalmente è molto di più: il Tommaso Buscetta disegnato dall’attore è uno dei momenti più alti della sua carriera e testimonia, al giro di boa dei cinquant’anni, la raggiunta maturità espressiva di uno dei migliori interpreti italiani di oggi. E ...

Pierfrancesco Favino - Il traditore incanta Cannes : Per essere considerato un bravo attore devi saper interpretare chiunque. Senza pregiudizi e senza gigionismi, scomparendo completamente nei personaggi che ti affidano per risultare vero, credibile. Pierfrancesco Favino, in una carriera che ormai dura da 38 anni, è andato ben oltre, facendosi apprezzare per le sue versioni di uomini realmente esistiti, dal ciclista Bartali all'anarchico Pinelli, dal criminale Libanese al pentito di ...

Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio : «Il traditore non è un film di mafia»

Il Traditore : trama - cast e anticipazioni del film con Pierfrancesco Favino : Il Traditore: trama, cast e anticipazioni del film con Pierfrancesco Favino Tra i molti film in uscita al cinema questo mese, c’è anche Il Traditore, film drammatico diretto da Marco Bellocchio. La pellicola narra le vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra. Ecco la trama, il cast completo e quando esce al cinema. LEGGI ANCHE: Takara – La notte che ho nuotato: ...

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

È il giorno de “Il Traditore a Cannes 72” - Pierfrancesco Favino incontra Giancarlo Giannini : È il momento di Pierfrancesco Favino a Cannes 72: oggi la presentazione de "Il Traditore" Tommaso Buscetta L’attesa è finita. Pierfrancesco Favino è a Cannes 72 insieme al regista Marco Bellocchio per presentare l’unico film italiano in concorso per la Palma D’Oro, “Il ...

L’evoluzione di Pierfrancesco Favino ne “Il Traditore” Tommaso Buscetta : Cannes attende Favino con Il Traditore. Si avvicina sempre di più il momento de “Il Traditore”. Il film di Marco Bellocchio verrà presentato al Festival di Cannes il 24 maggio e uscirà nelle sale italiane il 23, giorno della ricorrenza della morte di Giovanni Falcone, come ha spiegato Favino ...

Pierfrancesco Favino : "Quando papà è morto ero sul set - continuai a girare" - : Alessandro Zoppo L’attore, protagonista a Cannes con “Il traditore”, ricorda il rapporto col padre, scomparso mentre girava in Marocco, e “il dolore che mi attraversò a ondate” Pierfrancesco Favino racconta per la prima volta il rapporto con suo padre. L’attore, protagonista al Festival di Cannes con Il traditore (film di Marco Bellocchio che ha suscitato polemiche per l’uscita in sala fissata al 23 maggio) ha rivelato a Vanity Fair ...