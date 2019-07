Piefrancesco Favino e il lusso «dell’errore»

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019) PierfrancescoPierfrancescoPierfrancescoPierfrancescoPierfrancescoPierfrancescoPierfrancesconon si fa mancare nulla: il palcoscenico di Sanremo e del Festival di Cannes, la parte di Buscetta ne Il traditore di Marco Bellocchio, grazie al quale ha appena ricevuto il Nastro d’Argento, il ruolo di Craxi in Hammamet di Gianni Amelio (che vedremo alla Mostra di Venezia?), la creazione di una scuola di recitazione a Firenze che seleziona future promesse. L’attore romano, il giorno dopo la premiazione dei Nastri al Teatro Antico di Taormina, si concede in una masterclass organizzata dal Taormina Film Fest, dove non si risparmia parlando di Craxi, del valore degli incontri, di gavetta, trasformismo e fama. La gavetta Proprio da Taormina inizia la sua gavetta. Era il 1991 quando l’attore presentava nella cittadina siciliana, ...

