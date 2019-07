“Piccole grandi Storie di Cucina” | le storie dei ragazzi con disabilità che aspirano a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Raccontare il raggiungimento di un risultato può essere molto emozionante, specie quando un’azione si concretizza in sostegno versoin difficoltà. Cuki “affianca” simbolicamente la cucina dei MagazziniOz, un progetto nato a Torino nel 2014 da un’iniziativa della onlus CasaOz, che comprende una caffetteria, un ristorante e un emporio, un luogo di scambio in cui ogni incertezza e gioia si confrontano quotidianamente con la voglia di imparare e di fare. Sono queste le emozioni che si provano quando si entra nella cucina dei MagazziniOz, uno spazio di contaminazione dove si intrecciano ledi persone che con forza, tenacia e resilienza dimostrano che “si può fare” e dove la centralità dell’individuo nella sua formazione sociale, culturale e professionale è un fattore prioritario in ogni attività. Tutto questo è raccontato dadi, micro ...

