Pescara | rissa vicino alla stazione | 2 accoltellati | grave un maliano

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Federico Garau La causa del litigio, probabilmente, è da ricercare nel mondo della droga. Più serie le lesioni riportate dal 26enne originario del Mali: le ferite da eviscerazione hanno reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza in ospedale Ancora unanei pressi dellaferroviaria di, per la precisione in piazza Santa Caterina. Secondo quanto riferito dstampa locale, l'episodio si è verificato durante il tardo pomeriggio di lunedì, ed ha visto coinvolti A.F.S., un cittadino italiano di 46 anni, ed il 26enneA.D.J. Entrambi i coinvolti hanno riportato delle ferite di arma da taglio, a causa delle quali sono finiti in ospedale. Stando al racconto degli inquirenti, nel confronto oltre ad un coltello sarebbe stata utilizzata una bottiglia di vetro frammentaria col bordo tagliente. Il diverbio tra i due abituali frequentatori della zona, ...

Adriano__Barone : Dovete sapere, che piazza Santa Caterina, è una zona ormai in mano ai negri, rumeni, pakistani e monnezza d’ogni ti… - il_pescara : Pescara, rissa con accoltellamento a piazza Santa Caterina: almeno due feriti - FOTO - - abruzzoweb : COMUNE PESCARA: RISSA PER POSTI GIUNTA, LEGA PRETENDE, MASCI ''AMAREGGIATO'' -