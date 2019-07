Pensioni ultime notizie | risparmi Quota 100 congelati | la decisione

Pensioni ultime notizie : Quota 100 non libera posti di lavoro - Renzi attacca : Pensioni ultime notizie: Quota 100 non libera posti di lavoro, Renzi attacca Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano gli attacchi di Matteo Renzi al governo e alle principali misure attuate da questa legislatura, in primis reddito di cittadinanza e Quota 100, provvedimenti che risultano, secondo l’ex premier, di non creare posti di lavoro e di non generare quel ricambio generazionale e professionale un tempo auspicato. Ecco i punti ...

Flessibilità Pensioni in uscita : ultime notizie sulla riforma - in cosa consiste? : La Flessibilità delle Pensioni in uscita è un tema divenuto molto caldo con le ultime riforme, che hanno rivoluzionato alcuni dettagli delle Pensioni. Con l’entrata in vigore della legge DL 4/2019, entrata in vigore lo scorso 29 gennaio 2019, sono cambiati diversi punti per quanto riguarda le regole nell’andare in pensione. Innanzitutto, c’è la cosiddetta quota 100, poi ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda le donne che vanno in pensione e ...

Pensioni ultime notizie : Decreto crescita legge - cosa cambia per gli assegni : Pensioni ultime notizie: Decreto crescita legge, cosa cambia per gli assegni Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la conversione in legge del Decreto crescita, in seguito all’ultima approvazione avvenuta in Senato dopo quella alla Camera. Ci sono diverse novità, in materia di semplificazioni fiscali e di lotta all’evasione, ma anche in materia di Pensioni e lavoro. Sul lato previdenziale spicca la possibilità dello scivolo che ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - 5 mila lavoratori ancora a rischio : Pensioni ultime notizie: Quota 100, 5 mila lavoratori ancora a rischio Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano i numeri relativi alle domande di accesso a Quota 100, in particolar modo significativi per comprendere la quantità di adesioni raccolte quando siamo arrivati ormai a fine giugno. Dopo un quadro generale, quindi, andremo a riferire i numeri delle domande nel settore scolastico, con parte del personale che è arrivato ormai alla ...

Pensioni ultime notizie : Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero e Quota 100 “senza ascoltare” Sul fronte Pensioni ultime notizie continuano a riportare i commenti su Quota 100, misura considerata imperfetta e attuata senza ascoltare i pareri di sindacati e commissioni, ovvero le opinioni di chi ogni giorno ha rapporti con la vita lavorativa e i suoi problemi. È questo il commento dell’esponente di Forza Italia, Renata Polverini, ospite a L’aria che tira ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 indiscriminata è dannosa per la Fornero : Pensioni ultime notizie: Quota 100 indiscriminata è dannosa per la Fornero Sul tema Pensioni ultime notizie ribattono su Quota 100 e sui problemi e i rischi che il Paese potrebbe correre sotto l’aspetto finanziario e della sostenibilità della spesa pubblica. A mettere in guardia ci ha pensato Elsa Fornero, ospite nella trasmissione Agorà su RaiTre, dove si è parlato in buona parte dei debito pubblico e famiglie in crisi. Le mosse del governo, ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 causa problemi all’Inps per Cazzola : Pensioni ultime notizie: Quota 100 causa problemi all’Inps per Cazzola Sul tema Pensioni ultime notizie riferiscono un’analisi di Giuliano Cazzola sul problema della spesa Pensionistica, sui “paraocchi” che indossa l’opinione pubblica e sulla propaganda governativa che non sarà esente da conseguenze. Il punto di riferimento è un articolo del Sole 24 Ore (che abbiamo trattato in questo articolo) e che mostra con evidenza come la spesa ...

Pensioni ultime notizie : assegno senza contributi Inps - i casi possibili : Pensioni ultime notizie: assegno senza contributi Inps, i casi possibili Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano una domanda: è possibile percepire l’assegno Pensionistico senza aver versato i contributi, oppure avendone versati meno del minimo previsto dalla legge? Più che un assegno Pensionistico, si può avere un trattamento assistenziale, ma solo se sono soddisfatti alcuni requisiti. Stiamo parlando dell’assegno di invalidità, ...

Pensioni ultime notizie : raddoppio spesa - Tridico “Quota 100 al sicuro” : Pensioni ultime notizie: raddoppio spesa, Tridico “Quota 100 al sicuro” Nel prossimo ventennio la spesa Pensionistica potrebbe raddoppiare. Lo riporta Il Sole 24 Ore, elaborando calcoli Inps, con 8,6 milioni di Pensioni (Fpld) quantificate nel 2019, per un importo medio di 14.700 euro (lordi) annui e una spesa di 143 miliardi. In 20 anni, però, le cose cambieranno, al rialzo. Stando alle ultime stime dell’Istituto di previdenza, infatti, la ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Fornero “come convincerei Salvini” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Fornero “come convincerei Salvini” Pensioni ultima ora: l’ex ministro del Governo Monti Elsa Fornero è probabilmente colei che più di ogni altro ha avversato Quota 100. L’economista è convinta che la misura previdenziale sia ingiusta e dannosa per il Paese. Sostanzialmente la sua opinione, espressa più e più volte, ruota intorno al fatto che così com’è l’attuale sistema penalizzi le ...

Pensioni ultime notizie : domande Quota 100 - i settori con più uscite : Pensioni ultime notizie: domande Quota 100, i settori con più uscite Al 3 giugno sono 142 mila le domande presentate dai lavoratori che vogliono uscire anticipatamente tramite l’opportunità Quota 100. La maggioranza dei soggetti richiedenti è rappresentata dai lavoratori iscritti alla gestione dei lavoratori dipendenti privati (51,644, 36% del totale), numeri tuttavia poco distanti dai lavoratori del pubblico impiego (46.099, per una Quota ...

Pensioni d’oro 2019 : ultime notizie sul taglio - soglia minima per capire quali sono - classifica in Italia : Oggi andremo a parlare insieme del recente cambiamento che è stato fatto in merito alle Pensioni d’oro: i tagli e la classifica Italiana. Tagli Pensioni d’oro 2019: le ultime notizie Come certamente molti di voi già sapranno, ci sono delle Pensioni che vengono chiamate comunemente Pensioni d’oro. Le Pensioni d’oro, come è facile da intuire già dal loro nome, sono quelle Pensioni molto elevate rispetto alla media solita della popolazione. Le ...

Pensioni ultime notizie : incentivi oltre i 62 anni in Francia - il confronto : Pensioni ultime notizie: incentivi oltre i 62 anni in Francia, il confronto Mantenere la possibilità di uscire a 62 anni, ma con un sistema di incentivi finalizzato a far lavorare più a lungo. Questo l’obiettivo del primo ministro francese, Edouard Philippe, nel suo discorso metà mandato. Ci sarà quindi una riforma delle Pensioni nel Paese transalpino, che però non toccherà la possibilità di uscire dal mondo del lavoro a 62 anni, pur ...

Pensioni ultime notizie : importo Irpef 2019 - ecco quant’è il lordo : Pensioni ultime notizie: importo Irpef 2019, ecco quant’è il lordo Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il calcolo che si deve fare per valutare la tassazione applicata sull’importo dell’assegno. Il reddito da pensione, infatti, alla pari del reddito da lavoro dipendente, subisce la medesima tassazione. Ciò significa che dall’importo lordo sono detratte le ritenute Irpef e le consuete addizionali regionali e comunali. Il ...