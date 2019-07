Passeggero clandestino precipita da aereo e si schianta in un giardino di Londra

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Il corpo ghiacciato di un, imbarcatosi clandestinamente a bordo di undella Kenya Airways, èto ieri pomeriggiondosi in unprivato a Clapham, una zona residenziale nel sud-ovest di.Come riportato dal Daily Mail e dalla BBC, il corpo èto intorno alle 15.30 di domenica pomeriggio, cadendo da un’altitudine di più di 1000 metri, mentre l’stava effettuando le manovre di atterraggio. Le autorità hanno dichiarato di aver trovato una borsa, del cibo e dell’acqua nel carrello di atterraggio dell’, avvalorando l’ipotesi che l’uomo si fosse nascosto lì per la durata del volo. Il corpo, avvolto in un blocco di ghiaccio, si èto in parte su una lastra di cemento e in parte in undi una casa privata. L’inquilino stava ...

