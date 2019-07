Parlamento Ue | deputati del Brexit Party | catalani e sovranisti di spalle durante l’Inno

Parlamento europeo - i deputati Brexit voltano le spalle all’inno europeo : Sessione inaugurale della nona legislatura. Berlusconi il più anziano, la deputata più giovane è danese e ha 21 anni

Chi sono i deputati italiani eletti al Parlamento UE? : Lo spoglio per le elezioni europee si è concluso da qualche ora e l'elenco degli italiani eletti al Parlamento Europeo è stato quindi ufficializzato. In Italia si è votato in cinque diverse circoscrizioni (Italia Nord Occidentale, Italia Nord Orientale, Italia Centrale, Italia Meridionale e Italia Insulare) e gli elettori ci ciascuna circoscrizione hanno potuto esprimere fino a tre preferenze per ciascun voto.Di seguito vi proponiamo l'elenco ...

Il nuovo Parlamento Ue dovrà fare i conti con i deputati leghisti : Il risultato principale di queste elezioni è che l’Unione Europea, adesso, ha un Parlamento vero; un Parlamento che può affermare di rappresentare “la volontà del popolo”. È il risultato dell’affluenza alle urne sensibilmente più alta, balzata da meno del 43% a oltre il 50%, e della considerevole attenzione riservata alla tornata elettorale in tutto il continente.Un secondo risultato ha ...

Mega rissa in Parlamento : deputati portati via in barella a Hong Kong : Alcuni deputati sono venuti alle mani e si sono azzuffati rotolandosi per terra, tra le sedie e i tavoli del Parlamento ad...