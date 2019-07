Paola Perego a TvBlog | Non disturbare lo farei tutto l' anno Presto l' incontro con Rai

blogo

(Di martedì 2 luglio 2019) Torna da stasera, in seconda serata, sulla prima rete della Rai il programma "Non disturbare". La conduttrice della trasmissione Paola Perego incontra nell'intimità di una camera d'albergo noti personaggi del mondo dello spettacolo per una chiacchierata fatta di racconti senza filtri in un ambiente raccolto e intimo adatto per questo tipo di confessioni. Il format, prodotto da Stand by me per Rai1 e in onda per 6 puntate, porta allo scoperto le storie di Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Sabrina Salerno, Marisela Federici, Serena Grandi e Paola Barale e, per la prima volta, aggiunge anche il punto di vista maschile, con Cristiano Malgioglio, Totò Schillaci, Giancarlo Magalli, Marco Masini, Pierluigi Diaco e Guglielmo Mariotto.

