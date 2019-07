Pallanuoto | Universiadi 2019 | Italia-Giappone 22-11 Cannella top scorer con otto gol

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Esordio sul velluto per l’dellaalleestive che sono scattate oggi a Napoli: gli azzurri hanno doppiato il, sconfiggendolo per 22-11. Troppo grande la differenza tra le due selezioni, con la nostra compagine che infligge ai nipponici tre reti di scarto nei primi tre periodi e due nell’ultimo. Topdell’incontro è Giacomo, ex Lazio ed acquistato dal Brescia, che sigla benreti. Triplette di Panerai e Di Martire, doppiette per Bruni ed Alesiani, reti di Spione, Campopiano, Novara e Guidi. Buono ma non eccezionale il 67% con l’uomo in più degli azzurri, che guadagnano anche due rigori, entrambi realizzati proprio da. TABELLINO22-11: Pellegrini, Del Basso,8 (2 rig.), Spione 1, Panerai 3, Campopiano 1, Guidi 1, Bruni 2, Alesiani 2, M. Di Martire 3, Novara 1, Esposito, ...

