Oltre il tempo e le distanze | ecco com’è l’amicizia vera

Maltempo Lombardia : danni per Oltre 40 milioni di euro : A seguito dell’ondata di Maltempo delle scorse settimane, in Lombardia “le situazioni ancora critiche sono tre: Valsassina e Valvarrone per la provincia di Lecco e la bassa Val Camonica”, secondo Andrea Zacconi, dirigente dell’Unità organizzativa della Protezione Civile regionale. “Oggi scade il giorno per la conta dei danni che arriva, nell’insieme per gli eventi in Val Camonica, Val Chiavenna e soprattutto ...

Violento temporale con vento Oltre 100 km/h durante "barcolana" svizzera [VIDEO] : Immagini impressionanti quelle che arrivano dalla svizzera e più precisamente dal lago di Ginevra. Nei giorni scorsi (14-16 Giugno) si è svolto l'evento Bol d´Or Mirabaud, la "barcolana"...

Forte maltempo in Croazia : piogge torrenziali e Oltre 16.000 fulmini in 2 ore [FOTO e VIDEO] : Dopo una settimana di gran caldo in tutta la Croazia, nella serata di ieri si è abbattuto un fragoroso temporale a causa dello sviluppo di un sistema convettivo a mesoscala e oggi le temperature sono notevolmente inferiori rispetto al fine settimana. Durante il pomeriggio di ieri c’è stata una notevole destabilizzazione dell’atmosfera, le temperature dell’aria quasi in tutta la Croazia sono aumentate fino a superare i +30°C, il ...

Maltempo in Basilicata : danni all'agricoltura per Oltre 10 milioni di euro : Il Maggio estremamente perturbato e caratterizzato da temperature sotto media ha provocato danni pesantissimi al settore agricolo della Basilicata. La Coldiretti stima infatti che vi siano stati...

Maltempo Basilicata : danni per Oltre 10 milioni nel Metapontino : “A tutt’oggi i nostri uffici hanno prestato assistenza ai nostri soci per la trasmissione di oltre duecento segnalazioni, senza dunque tener traccia di quelle gestite in autonomia dai produttori agricoli, benché nostri soci, nonché di quelle raccolte da altre organizzazioni sindacali. Si segnala inoltre che il numero delle segnalazioni è in costante aumento”: lo rende noto il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, in una ...

Maltempo - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - Oltre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...

Maltempo Emilia-Romagna : prima stima - Oltre 111 milioni di danni : L’Emilia-Romagna non perde tempo. Dopo l’ultima ondata di Maltempo appena conclusa che ha creato ingenti danni e disagi a cittadini e imprese e ha messo in ginocchio ancora una volta l’agricoltura, la Regione ha deciso di intervenire subito stanziando 1,5 milioni di euro in attesa del riconoscimento, da parte del Governo, dello stato di emergenza nazionale. Le risorse, con un prelievo eccezionale dal fondo di riserva, serviranno per realizzare i ...

Maltempo Veneto : nubifragi tra Trevigiano e Veneziano - picchi di Oltre 100 mm : nubifragi si sono abbattuti ieri in Veneto, in particolare nella zona di Castelfranco Veneto (TV), e di Portogruaro, nel Veneziano. Centinaia le richieste di soccorso giunte ai Vigili del fuoco per sottopassi e garage allagati, e decine gli interventi per liberare le cantine allagate e rimuovere gli alberi divelti. In un’ampia area tra il Trevigiano e il Veneziano settentrionale si sono registrati dai 50 ai 75 mm di pioggia, con una punta ...

Maltempo Veneto : Oltre 200 interventi per allagamenti e soccorso a persone [GALLERY] : Dalla serata di ieri sono stati oltre 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Veneto per allagamenti, alberi abbattuti e soccorso alle persone in difficoltà: lo rendono noto su Twitter i pompieri, specificando che le province più colpite sono state Venezia, Treviso e Rovigo. L'articolo Maltempo Veneto: oltre 200 interventi per allagamenti e soccorso a persone [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Alpi BOOM BOOM - Oltre 10 metri di Neve a metà Maggio : corsa contro il tempo per il Giro d’Italia [FOTO e VIDEO] : Le Alpi sono letteralmente sommerse di Neve, soprattutto nelle aree di confine tra Italia e Austria, nei settori orientali dell’arco Alpino. Sulle Alpi retiche, proprio tra Italia e Austria, si segnalano fino a 20 metri di accumulo sul Passo del Rombo (2.470 metri) per accumuli eolici e valanghivi. Più mediamente, varie località intorno ai 2.000 metri di altitudine raggiungono i 10 metri di accumulo. Si lavora in modo particolarmente ...

Maltempo : Coldiretti Sicilia - 'colpiti frutta - grano - vigneti - danni per Oltre 100mila euro' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - frutta, grano, vigneti. La Coldiretti Sicilia procede alla conta dei danni causati dall'ondata di Maltempo fuori stagione che in questi giorni ha colpito l'isola. "Centinaia di chili di nespole spaccate e ancora non maturate a causa della pioggia e delle basse temperat

Maltempo : Coldiretti - in Lombardia danni per Oltre 2 - 5 mln : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - L’ultima ondata di Maltempo che ha colpito la Lombardia ha provocato nelle campagne danni stimati per almeno 2,5 milioni di euro. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti regionale in base alle segnalazioni dei tecnici impegnati sui territori. Tra i territor

