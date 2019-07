Olbia | scoperta piantagione di marijuana per un milione di euro

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Giovanna Pavesi La coltivazione, vicina alla spiaggia, si estendeva per circa 10mila metri quadri. L'articolato sistema di irrigazione, scoperto dai carabinieri, permetteva di fornire acqua e fertilizzanti a 6mila piante, in diverso grado di maturazione L'hanno trovata sorvolando la zona. Si tratta di un'ampiadi canapa indiana, estesa per circa 10mila metri quadrati e vicina alla spiagga di Baia de Bahas di Golfo Aranci, in Sardegna. È statadomenica, grazie all'intensificazione dei controlli del 10° Nucleo elicotteri dei Carabinieri di-Venafiorita, che si occupa di monitorare le spiagge. Il sistema Una voltala coltivazione illegale , i carabinieri hanno richiesto l'immediato intervento del personale a terra che, grazie alle indicazioni dell'elicottero, in pochi minuti ha raggiunto la zona. L'area è stata circondata dalle forze ...

