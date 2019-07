Olanda | il mistero dei topi suicidi | a centinaia si gettano da un ponte video

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Un fenomeno misterioso ed inquietante sta allarmando la popolazione di Hommerts, un paesino di 700 abitanti nel Nord dei Paesi Bassi. Da qualche giorno una pista ciclabile che lambisce undell’acquedotto si è trasformata in un macabro cimitero per. Chiunque passi da quella località è costretto ad imbattersi indi ratti morti o agonizzanti. Il particolare davvero insolito, descritto da tutti i quotidiani locali, è che sono gli stessi animali a procurarsi la morte, lanciandosi dal cavalcavia ed atterrando sul pavimento della strada sottostante. In pochi riescono a sopravvivere all’impatto e fuggire via: la maggior parte resta sull’asfalto. Uno spettacolo davvero inquietante Lo scenario che si presenta agli occhi degli abitanti di Hommers è davvero insolito: ciclisti e passanti sono costretti ad aggirare un'enorme quantità di– se ne contano circa 500 – ormai ...

