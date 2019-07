Nuovo trailer per L’Immortale con Marco d’Amore nei panni di Ciro di Marzio nel ricordo

Dr. Mario World : il Nuovo trailer introduce il multiplayer : Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Dr. Mario World che introduce il gameplay multiplayer del gioco, segnala Gematsu.Ecco una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale:"Sfrutta il tuo ingegno per eliminare i virus!"Leggi altro...

Il Nuovo trailer di Apex Legends introduce Wattson e mostra le sue abilità : La seconda stagione di Apex Legends è arrivata e, insieme alle nuove sfide giornaliere e settimanali, la modalità classificata e il Pass battaglia, arriva anche una nuova leggenda, Wattson, la cui specialità è creare recinzioni elettriche.Per approfondire la conoscenza dell'ultimo personaggio del gioco, lo sviluppatore Respawn ha pubblicato un nuovo trailer per Apex Legends Season 2, 'Meet Wattson', che presenta Natalie 'Wattson' Paquette con le ...

Dragon Quest Builders 2 si mostra in un Nuovo trailer dedicato al multiplayer : Dragon Quest Builders 2 rappresenta un ottimo modo per scatenare la fantasia di tutti i costruttori in erba, oggi però lo spin-off "Minecraftiano" di Square Enix si mostra in un nuovo trailer dedicato al multigiocatore.Come riporta Gamingbolt, il trailer ci mostra che Questo nuovo capitolo porrà molta più enfasi sul multiplayer rispetto al precedente capitolo. Si potrà infatti giocare online fino a 4 giocatori e sarà sempre possibile ...

Hunt : Showdown svela la data di lancio per console e PC con un Nuovo trailer : Hunt: Showdown sarà lanciato per Xbox One e PC il 20 agosto al prezzi di 50 dollari, mentre per PS4 il igoco arriverà un po' più tardi, precisamente in autunno, riporta Comicbook.Per quanto riguarda Nintendo Switch, non è stato comunicato nulla, per cui non ci è dato sapere se questa piattaforma sarà toccata. Lo stesso vale anche per Google Stadia, mentre per quanto riguarda la distribuzione, oltre al digitale avremo anche un formato fisico a ...

Luigi's Mansion 3 torna a mostrarsi in un Nuovo trailer dedicato alla storia : Luigi's Mansion 3 è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 di Nintendo, poiché la compagnia ha mostrato il nuovo capitolo della serie in un gameplay trailer che ci ha presentato alcune caratteristiche del gioco.Dal punto di vista della trama, in Luigi's Mansion 3 ci ritroveremo all'interno di un hotel dove, inizialmente, avremmo dovuto passare le vacanze insieme ai celebri Mario, Toad e Peach. Tuttavia, qualcosa va storto e il nostro eroe, nei ...

Paranoid : il Nuovo horror psicologico degli sviluppatori di Agony si mostra in un Nuovo trailer : Madmind Studio presenta un nuovo trailer per Paranoid, un survival horror in prima persona che si svolge alla fine degli anni '80 e combina una trama psicologica profonda con un'azione dinamica e brutale.Paranoid è sviluppato da un team interno di Madmind Studio creato appositamente per questo progetto. Il gioco sarà pubblicato esclusivamente su Steam.Il trailer che state per guardare si concentra sulla presentazione della paranoia del ...

L’INGANNO PERFETTO – trailer e data di uscita del Nuovo film di Bill Condon : Da pochi minuti è disponibile sul canale YouTube di Warner Bros. Italia il trailer dedicato a “L’inganno PERFETTO”, film di Bill Condon con Helen Mirren e Ian McKellen, in uscita nelle sale italiane il prossimo 5 dicembre 2019. Oltre al trailer e la data di uscita, sono state rilasciate le prime immagini tratte dal film e il poster ufficiale della nuova pellicola di Bill Condon. SINOSSI “L’INGANNO ...

Charlie’s Angels - ecco il trailer del Nuovo film : http://www.youtube.com/watch?v=RSUq4VfWfjE Travestimenti, marchingegni tecnologici, inseguimenti ed esplosioni, ma soprattutto un trio di protagoniste agguerritissime: tornano con tutti gli ingredienti del caso le Charlie’s Angels in una nuova reincarnazione cinematografica. Dopo la serie televisiva di fine anni Settanta e i due film dei primi anni Duemila che hanno visto come protagoniste Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz, ecco che ...

Field of Glory : Empires : l'ispirato titolo strategico si mostra nel Nuovo trailer completamente in latino : Per celebrare l'imminente uscita di Field of Glory: Empires, Slitherine ha pubblicato oggi il trailer completamente in latino (compreso l'audio), come omaggio a una delle civiltà più importanti presenti nello strategico. Field of Glory è stato svelato al mondo lo scorso novembre dal sito UNESCO di Brescia, sotto i piedi della statua di Giove nel Tempio Imperiale. Il Marketing Director di Slitherine, Marco Minoli, ha dichiarato che "se Field of ...

Carnival Row - il Nuovo trailer della serie Amazon con Orlando Bloom ci mostra il suo mondo fantasy vittoriano : Lo sguardo corre tra le carrozze del treno mostrandoci il variegato universo che compone e anima Carnival Row serie molto attesa di Amazon Prime Video in arrivo dal 30 agosto sulla piattaforma in versione originale sottotitolata con quella doppiata attesa il 22 novembre. Una storia affascinante, intrigante ambientata in un mondo antico, che ricorda la Londra Vittoriana, ma popolato da strane creature costrette alla difficile convivenza con ...

Amazon svela data e Nuovo trailer di Carnival Row - la serie con Orlando Bloom è in arrivo anche in Italia : Amazon Prime Video ha divulgato il nuovo trailer di Carnival Row, la serie fantasy con protagonisti Orlando Bloom (Pirates of the Caribbean) e Cara Delevingne (Suicide Squad). Il video svela anche la data d'uscita su Prime Video: dal 30 agosto in versione originale in più di 200 Paesi, mentre in lingua Italiana arriverà dal 22 Novembre 2019. Di seguito la trama ufficiale: La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono ...

GreedFall : l'RPG tra magia e soprannaturale si mostra nel Nuovo trailer dedicato alla città portuale di Serene : Focus Home Interactive e Spiders Games hanno pubblicato un nuovo trailer per GreedFall, che presenta la città portuale di Serene, riporta Gematsu.Serene è una città che appassisce a causa di una terribile pestilenza. Mentre un'isola misteriosa potrebbe possedere la cura, contiene anche pericoli nascosti. I giocatori partiranno per le coste di Serene alla ricerca della cura per salvare le persone del Vecchio Continente.Nel gioco, una nuova ondata ...

F1 2019 è pronto in griglia di partenza con il Nuovo imperdibile trailer : Mentre la battaglia si intensifica nel FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2019, i giocatori possono ora affrontare i propri rivali con il lancio di F1 2019. Tutti i dettagli e un nuovissimo trailer nel comunicato ufficiale:Pubblicato due mesi prima rispetto ai precedenti capitoli, i giocatori che hanno acquistato la F1 2019 Legends Edition, possono ora usufruire dell'accesso anticipato di tre giorni su PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One ...

Midsommar : il trailer del Nuovo horror che ha stregato l’America : I giornalisti americani promuovono a pieni voti Midsommar – Il villaggio dei dannati, nuovo horror del regista Ari Aster. Dall’acclamato regista Jordan Peele passando per autorevoli testate giornalistiche, Midsommar si preannuncia uno degli horror più attesi del 2019, e arriverà in Italia proprio il prossimo 25 Luglio. Nonostante la sinossi semplice ma accattivante, ecco alcune delle reazioni raccolte dalla stampa, a partire proprio dal regista ...