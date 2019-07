Nuova Cinema America

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019) Di magliette ne sono rimaste solo 3, taglia M, quella che va bene a tutti, ma davvero a nessuno. E la serata non è nemmeno cominciata. Qualcuno dei ragazzi è andato a vedere se ce ne sono ancora, da qualche parte, ma allo stand di piazza San Cosimato sono poco fiduciosi: «Puoi tornare?». Promettono tutti di farlo, perché la maglietta bordeaux del, in una stagione di divise e felpe, è diventata un modo di dire, senza troppe parole, da che parte si sta. Domenica 16 giugno, alle 4 del mattino in una via di Trastevere, quattro ragazzi che la indossavano sono stati aggrediti e picchiati da alcune persone poi identificate come appartenenti al Blocco Studentesco – il ramo young di CasaPound – perché si sono rifiutati di toglierla. E la notte tra martedì e mercoledì Federica Zacchia, attrice ed ex fidanzata di Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo, è stata ...

