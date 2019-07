Nunzia e Arcangelo si sono lasciati dopo il 2 falò a Temptation Island

Temptation - ancora critiche per Nunzia : con Arcangelo? “Relazione malata” : Temptation Island: piovono critiche su Nunzia e Arcangelo dopo la puntata Temptation Island è uno dei programmi più seguiti del momento e, tra i telespettatori più attivi sui social, ci sono anche diversi volti noti al pubblico di Canale 5. Tra questi, oggi, a commentare l’ultima puntata della trasmissione è intervenuta Lidia Vella, ex gieffina […] L'articolo Temptation, ancora critiche per Nunzia: con Arcangelo? “Relazione ...

Nunzia e Arcangelo dopo il falò a Temptation : lei ci ripensa e chiede un altro confronto : Ieri sera 1 luglio, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni che anche questa settimana ha riservato un bel po' di colpi di scena. Tra i momenti clou di questo secondo appuntamento c'è stato sicuramente quello del confronto al falò finale tra Nunzia e Arcangelo: i due si sono rivisti dopo appena una settimana di separazione e l'esito finale non è stato per niente positivo. ...

Nunzia e Arcangelo si sono lasciati! Salta la prima coppia a Temptation Island : “Non lo voglio nemmeno salutare”. Alla fine Nunzia e Arcangelo si dicono addio. È scoppiata ufficialmente la prima coppia di “Temptation Island 2019”, determinante il video in cui lui non credeva di essere ripreso in cui sostanzialmente ammette anni di tradimento e vita condivisa insieme in maniera forzata.\\ “Io in tredici anni – queste alcune delle parole che Nunzia ha detto ad Arcangelo – quello che ti ho dato lo so! Ti ho fatto camminare a ...

Temptation Island 2019 - Seconda Puntata : Colpo di Scena tra Nunzia e Arcangelo! : Temptation Island 2019, Seconda Puntata: Nunzia davanti al falò decide di lasciare definitivamente Arcangelo. Jessica si avvicina sempre di più ad Alessandro. Katia non sente nostalgia per Vittorio. Massimo liquida Federica per conquistare Elena! Temptation Island 2019, Seconda Puntata: Arcangelo quando meno se lo aspetta, viene ripreso quando ruba un bacio alla single Sonia. La fidanzata Nunzia chiede immediatamente un falò di confronto. Lui ...

Temptation Island 2019 - Arcangelo Bianco - Nunzia Sansone si lasciano : "Mi hai tradita" (video) : Dopo aver visto le immagini di un bacio tra la tentatrice Sonia e il fidanzato Arcangelo Bianco, Nunzia Sansone ha chiesto un falò di confronto immediato. Ecco le fasi salienti del loro incontro durante la seconda puntata di 'Temptation Island 6':prosegui la letturaTemptation Island 2019, Arcangelo Bianco - Nunzia Sansone si lasciano: "Mi hai tradita" (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 luglio 2019 22:31.

