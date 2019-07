Notte Rosa 2019 Riccione | cosa fare | programma | eventi | concerti | feste

cubemagazine

(Di martedì 2 luglio 2019). Anche quest’anno il capodanno dell’estate colorerà tutto il weekend del 5-6-7 luglio. La nuova edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnolaper tutte le età. TUTTO SULLA #Venerdì 5 luglio lapartirà alla grande e per tutto il week ende 110 km di costa romagnola si animeranno con, sfilate,, animazione e sorprese. Tra gliprincipali troviamo il concerto al Deejay On Stage di. Di seguito eccoper la: 5 luglio PINK LIKE A DEEJAY – LACON RADIO DEEJAY. Venerdì 5 in Piazzale Roma Linus e Nicola Savino saranno in diretta dalle 18:00 alle 20:00 dal truck di Radio Deejay con un live radiofonico fronte ...

