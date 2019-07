Non convalidato l’arresto di Carola Rackete | “Ha agito compiendo un dovere” È libera 

Il gip Non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete - la comandante è libera : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una "scriminante" legata all'avere agito "all'adempimento di un dovere", quello di salvare vite umane in mare. Viene dunque meno la misura degli arresti domiciliari deciso dalla ...

Sea Watch - Carola Rackete torna libera : il gip Non ha convalidato l’arresto : La comandante era stata arrestata dopo aver forzato il blocco che impediva da 17 giorni lo sbarco di 42 migranti salvati dalla ong tedesca. Era ai domiciliari

Marco Carta : arresto Non convalidato e misure cautelari non applicate : I social si sono scatenati ieri, sabato 1 giugno, dopo la diffusione dell'inaspettata notizia dell'arresto del celebre cantante e vincitore di Amici e Sanremo, Marco Carta. Il noto personaggio dello spettacolo è stato, infatti, sorpreso ieri sera, venerdì 31 maggio, a rubare ben sei magliette per un totale di circa 1200 euro nei grandi magazzini di Milano, la Rinascente. Marco, in compagnia di una donna di 53 anni, si sarebbe allontanato dal ...

Marco Carta - arresto Non convalidato/ Ma resta indagato per furto : "Io Non rubo" : Marco Carta, arresto non convalidato ma resta indagato per furto. Lui si difende su Instagram: 'Io non rubo'. La prossima udienza a settembre.

Marco Carta - Non convalidato l'arresto per furto. Il legale : «È innocente - il giudice l'ha capito». Ma resta indagato : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...

Marco Carta - Non convalidato l'arresto per furto. Il legale : «È innocente - il giudice l'ha capito» : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...

Marco Carta - Non convalidato arresto : estraneo ad accusa di furto : Non e' stato convalidato dal giudice l'arresto del cantante Marco Carta, fermato ieri sera dalla polizia locale di Milano con l'accusa di aver rubato

Milano - Non convalidato l'arresto a Marco Carta : sarebbe estraneo ai fatti : Si è conclusa a lieto fine la brutta avventura in cui era incappato ieri l'artista Marco Carta, il quale era stato accusato di furto aggravato alla Rinascente di Milano. L'artista, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato fermato all'uscita dell'attività commerciale con ben sei magliette che insieme avevano un valore di 1.200 euro. Per questo gli erano stati assegnati gli arresti domiciliari, ma questa mattina si è svolto il processo per ...

L'arresto di Marco Carta Non è stato convalidato : Marco Carta è stato arrestato, anzi no. "Il giudice non ha convalidato L'arresto e non ha applicato alcuna misura cautelare", ha detto l'avvocato Simone Ciro Giordano, difensore del cantante, lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano dopo l'udienza per direttissima dopo che la star di Amici ieri era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato per aver portato via 6 magliette - per un valore di ...

Marco Carta - Non convalidato l'arrestato per furto alla Rinascente. Il legale : il giudice ha capito : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

Marco Carta : arresto per furto Non convalidato - resta indagato - La scheda : chi è : Il cantante 34enne, vincitore di Sanremo, è stato fermato insieme a una donna di 53 anni: stava uscendo dalla Rinascente di Milano con sei maglie del valore di 1200 euro

Il cantante Marco Carta era stato arrestato per furto - ma il giudice Non ha convalidato l’arresto : Venerdì 31 maggio il cantante Marco Carta era stato arrestato per furto aggravato e processato per direttissima ma il giudice non ha convalidato l’arresto. Carta era stato fermato alla Rinascente di piazza del Duomo, a Milano, insieme a una donna di 53

La procura di Agrigento Non ha convalidato il sequestro preventivo della nave Mare Jonio : La procura di Agrigento non ha convalidato il sequestro preventivo della nave Mare Jonio, la nave di proprietà della ong Mediterranea Saving Human, che il 9 maggio aveva soccorso 29 migranti al largo delle coste della Libia, tra cui due