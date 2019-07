Nomine Ue | Conte | AllʼItalia commissario economico e vicepresidenza

Nomine Ue : Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicepresidente e commissario economico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...

Nomine Ue - Conte gioca la carta Georgieva. Merkel e Macron frenano : ipotesi Von der Leyen : La carta di Giuseppe Conte si chiama Kristalina Georgieva. Secondo quanto risulta a La Stampa, il premier è arrivato oggi al nuovo Consiglio europeo straordinario con un piano ben preciso: mettere sul tavolo il nome dell’attuale direttrice generale della Banca Mondiale per la presidenza della Commissione. È a lei che si riferiva il capo del governo...

Nomine Ue - Conte gioca la carta Georgieva : La carta di Giuseppe Conte si chiama Kristalina Georgieva. Il premier è arrivato oggi al nuovo Consiglio europeo straordinario, con un piano ben preciso: mettere sul tavolo il nome dell’attuale direttrice generale della Banca Mondiale per la presidenza della Commissione. È a lei che si riferiva il capo del governo quando, entrando all’Europa Buildi...

Nomine UE/ 'Dallo stallo si esce accontentando Italia o Polonia' : NOMINE Ue, oggi riprendono le trattative. La ribellione degli 11 Paesi a Timmermans è per la prima volta mette in discussione il duopolio franco-tedesco