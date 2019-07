Niccolò Bettarini pubblica la foto delle ferite a un anno dall' aggressione | “Non morirò

blogo

(Di martedì 2 luglio 2019) È trascorso unda quando, figlio di Simona Ventura e Stefano, è rimasto coinvolto in un'fuori dal locale Old Fashion di Milano. La paura vissuta nelle ore successive alle nove coltellate e al ricovero d'urgenza in ospedale lascia ora spazio alla riflessione sull'accaduto, da cui il giovane pare aver tratto un grande insegnamento.Per la prima volta, nel giorno del triste anniversario, il giovaneha infatti condiviso coi propri seguaci di Instagram lacicatrici dei fendentipugnalate, che gli sono state inferte su un fianco e su un braccio. "Nonsenza cicatrici, tutti noi siamoviventi" la frase che accompagna lo scatto, che pone in contrasto i segni debilitanti dell'e la prestanza fisica del ventenne, che non ha perso il proprio vigore e orgoglio....

infoitcultura : Niccolò Bettarini mostra le cicatrici a un anno dall’aggressione: “Tutti noi siamo ferite viventi” - infoitcultura : Niccolò Bettarini cicatrici su Instagram: foto choc/ 'Non valete una s*ga!' - infoitcultura : Niccolò Bettarini mostra le sue cicatrici su Instagram -