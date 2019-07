Niccolò Bettarini | le cicatrici dopo le coltellate | la foto agghiacciante

caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) Esattamente 365 giornil’aggressione fuori dall’Old Fashion di Milano,– figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura – ha pubblicato sul proprio profilo Instagram unache mostra leche gli sono rimaste sul corpoquella notte di paura. L’aggressione risale al 2 luglio del 2018, quando– che ha sempre raccontato di aver difeso un amico – era stato aggredito e accoltellato più volte da quattro uomini in strada, a due passi dal locale. Il 20enne era finito in ospedale ed era stato subito operato d’urgenza, con i medici che nelle prime ore avevano tenuto riservata la prognosi. “Non morirò senza, tutti noi siamo ferite viventi”, scrivesu Instagram mostrando per la prima volta ledelle nove pugnalate ricevute lo scorso anno ...

