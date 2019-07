Niccolò Bettarini choc | Non morirò senza cicatrici Un anno dopo le

Niccolò Bettarini pubblica la foto delle ferite a un anno dall'aggressione : “Non morirò senza cicatrici" : È trascorso un anno da quando Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è rimasto coinvolto in un'aggressione fuori dal locale Old Fashion di Milano. La paura vissuta nelle ore successive alle nove coltellate e al ricovero d'urgenza in ospedale lascia ora spazio alla riflessione sull'accaduto, da cui il giovane pare aver tratto un grande insegnamento.Per la prima volta, nel giorno del triste anniversario, il giovane ...