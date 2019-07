Sei un mongoloide! Maestra maltratta bimbo disabile di 8 anni... ma il caso viene archiviato (Di martedì 2 luglio 2019) Spintonato, chiamato "mongoloide", trascinato per terra e spinto verso gli spigoli del banco. Arriva da Diamante, in Calabria, una storia di maltrattamenti denunciata a Fanpage.it da un papà deluso e amareggiato. "Mi assumo ogni responsabilità delle mie dichiarazioni, consapevole di ritrovarmi, come sempre, solo. Solo con il peso del mio dovere e il dovere della mia fede", è la frase che chiude il lungo appello dell'avvocato calabrese Francesco Liserre, che ha voluto far arrivare alla ribalta della cronaca i presunti maltrattamenti subiti dal figlio di 8 anni affetto da sindrome di Down da parte della sua ex insegnante di sostegno. I fatti risalgono al 2017, ma solo la scorsa settimana si è concluso con l'archiviazione il processo che vedeva imputata la Maestra.



La vicenda, come racconta il papà del bimbo e al netto della verità processuale, nasce circa 2 anni fa da una denuncia spontanea dei compagni di classe del bambino, affetto da sindrome di Down. All'epoca il piccolo frequentava la seconda elementare presso l'Istituto Comprensivo di Diamante. "Questa storia è venuta fuori all'improvviso – racconta l'avvocato Liserre -. Era il 17 marzo 2017 quando uno dei bimbi che è in classe con mio figlio, guardando al Tg delle 20 per puro caso un servizio su una insegnante arrestata per maltrattamenti a Reggio Calabria, è scoppiato a piangere. Quando la mamma gli ha chiesto a cosa fosse dovuta quella reazione, lui gli ha riferito tutto quello che mio figlio subiva quotidianamente". Cosa succedeva?



"L'insegnante di sostegno – sottolinea ancora il legale – strattonava mio figlio, lo trascinava per terra, lo chiamava "mongoloide" di fronte ai compagni. Un giorno ha pianto talmente tanto che si è addormentato sul banco. Ma fino a quel momento io e mia moglie non avevamo sospetti, anche perché a causa della sindrome di Down mio figlio aveva e ha difficoltà di linguaggio e quello che non riusciva a dire verbalmente lo rappresentava con un certo comportamento, che però non abbiamo subito associato a quegli episodi specifici. Tutto ciò si è poi somatizzato anche con una gravissima alopecia". Così è partita la denuncia della coppia, supportata dal racconto degli altri minori e delle loro famiglie.