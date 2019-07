Nel carrello prodotti sfusi o alla spina per il bene del Pianeta

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Comprare “sfuso” o “” è uno dei gesti quotidiani con cui ognuno di noi può, nel suo piccolo, dare un’attenzione in più al. Se fino a poco tempo fa i negozi in cui poterlo fare erano una rarità, oggi il vento sta finalmente cambiando, come dimostra il progetto Plastic Free di NaturaSì, nato in collaborazione con Legambiente.NaturaSì, infatti, ha scelto di sposare la venditaper 22che progressivamente scompariranno dagli scaffali nelle confezioni tradizionali: al loro posto, erogatori per lo sfuso. L’obiettivo è eliminare gli imbggi di plastica dadi largo consumo come riso e altri cereali, legumi, semi e frutta secca dai negozi biologici.Risultato finale: più di 6.500 chili all’anno di plastica evitati per il totale ...

