NBA – Kyrie Irving spiega perchè ha scelto i Nets | “innamorato fin da bambino Vidi

Basket NBA : Kevin Durant ai Brooklyn Nets - con cui firmano anche Kyrie Irving e DeAndre Jordan : Di questo passo, i Brooklyn Nets potrebbero essere tranquillamente in grado di comprarsi una buona fetta dell’umanità esistente sul mondo. In una sola notte, infatti, la franchigia newyorkese ha messo le mani su Kevin Durant, in uscita dai Golden State Warriors e tra i più forti giocatori del pianeta, ma anche su Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Come riporta il più famoso NBA Insider d’America e non soltanto, Adrian Wojnarowski di ...

Mercato NBA – Kyrie Irving verso i Nets : pronto un super contratto e la rinuncia a D’Angelo Russell : Kyrie Irving vicino all’accordo con i Nets: la franchigia di Brooklyn pronta ad offrirgli un contratto da 141 milioni di dollari 4 anni e rinunciare a D’Angelo Russell Allo scoccare della mezzanotte italiana inizierà ufficialmente la free agency NBA ma le franchigie sembrano essersi già mosse con largo anticipo. I Boston Celtics, preso atto dell’addio di Kyrie Irving, si sono ‘tutelati’ trovando l’accordo con Kemba Walker. Irving, di tutta ...

Mercato NBA – Lakers - LeBron e Davis incontreranno Kawhi Leonard : ma attenzione a Kyrie Irving… : I Los Angeles Lakers puntano Kawhi Leonard, con LeBron James ed Anthony Davis pronti ad un colloquio personale con la stella dei Raptors per convincerlo a trasferirsi in giallo-viola. Resta ancora caldo il nome di Kyrie Irving Grazie alle ultime mosse di Mercato, i Los Angeles Lakers hanno liberato 32 milioni di spazio salariale, utili per firmare un free agent al massimo salariale. Il sogno della franchigia giallo-viola sarebbe Kawhi ...

Mercato NBA – Boston Celtics su Kemba Walker per rimpiazzare Kyrie Irving : serve il sacrificio di Terry Rozier : Boston Celtics su Kemba Walker se Kyrie Irving deciderà di dire addio: per arrivare al playmaker degli Hornests la franchigia del Massachusetts dovrà rinunciare a Rozier La stagione dei Boston Celtics si è rivelata fallimentare. Dopo il trasferimento di LeBron James ad Ovest, la franchigia del Massachusetts era fra le principali accreditate a dominare la Conference, nonché a raggiungere le Finals al termine della postseason. I Celtics però ...

NBA – Kyrie Irving sempre più lontano dai Celtics : problemi con la città di Boston : Kyrie Irving avrebbe problemi con la città di Boston e preferirebbe cambiare aria: il playmaker sempre più lontano dal rinnovo con i Celtics Giorno dopo giorno, Kyrie Irving si allontana sempre più dai Celtics. Il playmaker ex Cleveland Cavaliers avrebbe manifestato dei problemi legati alla città di Boston, nonché dei dissapori con Brad Stevens e Danny Ainge. Lo rivela Jackie MacMullan di ESPN: “a Kyrie non piace Boston. Ho parlato di ...

NBA – Kyrie Irving cambia agente : il playmaker dei Celtics firma con la Roc Nation di Jay-Z : Dopo aver annunciato la volontà di testare la free agency, Kyrie Irving cambia anche il suo agente: addio a Jeff Wechsler, firma con la Roc Nation di Jay-Z Nelle ultime ore, Kyrie Irving ha reso nota un’importante decisione in merito al suo futuro: il playmake ex Cleveland Cavaliers diventerà free agent. Irving ha deciso di rinunciare alla player option da 21.3 milioni presente nel suo contratto con i Boston Celtics, provando a ...

NBA – Celtics - Kyrie Irving non eserciterà la player option : il playmaker sarà free agent : Kyrie Irving sarà ufficialmente un free agent a partire dal primo luglio prossimo: il playmaker ha deciso di non esercitare la player option presente nel suo contratto con i Boston Celtics Kyrie Irving scioglie i dubbi in merito al suo futuro. L’ex playmaker dei Cleveland Cavaliers ha deciso di non esercitare la plyaer option che lo avrebbe legato ai Boston Celtics per la prossima stagione, preferendo testare la free agency estiva. ...

Mercato NBA – Estate calda in casa Lakers : possibile l’arrivo di Kyrie Irving : possibile reunion fra LeBron James e Kyrie Irving: il cestista dei Celtics sarà free agent in Estate e potrebbe accasarsi a Los Angeles LeBron James e Kyrie Irving, per motivi diversi, sono forse i due giocatori più delusi della stagione. Il primo ha fallito l’accesso ai Playoff con la nuova maglia dei Los Angeles Lakers, finendo a guardare la postseason dal divano come non gli capitava da tempo immemorabile. L’altro ai Playoff ...

Playoff NBA – Celtics eliminati - Kyrie Irving ammette : “i Bucks hanno dominato - lezione da imparare. Futuro? Dico…” : Celtics eliminati in Gara-5 dei Playoff NBA dai Milwaukee Bucks: Kyrie Irving ammette la sconfitta e parla del suo futuro Gara-5 fra Bucks e Celtics ha regalato la prima finalista della Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo si è abbattuto sui Boston Celtics con la violenza di un dio greco, trascinando i Milwaukee Bucks alla finale di Conference. Niente da fare per i Celtics che dopo aver vinto Gara-1 sono stati letteralmente spazzati ...

Mercato NBA - abbiamo visto l'ultima di Kyrie Irving con i Boston Celtics? : Ritornando con la mente a nove mesi fa, era difficile immaginare che la stagione dei Boston Celtics si concludesse in questa maniera. Con LeBron James lontano dalla Eastern Conference e con i ritorni ...