Nadia Toffa torna sui social Quel messaggio insensibile | Ti vedo tanto male

Che afa - vi bacio tutti! Nadia Toffa torna sui social - il sorriso della guerriera : Nadia Toffa ha trascorso alcune settimane lontano dai social. L'ultimo post della conduttrice e inviata de ‘Le Iene', infatti, risale all'11 giugno. I suoi tantissimi fan, che negli anni hanno stabilito un dialogo con la quarantenne bresciana proprio tramite Internet, sentivano la sua mancanza e ogni giorno non mancavano di lasciarle dei messaggi d'affetto. In queste ore, Nadia Toffa ha rotto il silenzio.--Da giorni, ormai, il caldo si è ...

Nadia Toffa lancia un accorato appello e poi sparisce dai social : il lungo silenzio preoccupa i fan : È dall’11 giugno che Nadia Toffa non dà più sue notizie. Un silenzio lungo 14 giorni che sta facendo preoccupare non poco i suoi fan. L’ultimo post della “iena” è infatti un accorato appello ai suoi followers in sostegno di don Maurizio, un prete che lotta da anni contro la mafia nell’ambito dei rifiuti di cui pubblica un video messaggio.”Vi prego diamo una mano a Don Maurizio, sempre in prima fila contro quelle ...

Nadia Toffa festeggia i suoi primi 40 anni : “Affronto le mie difficoltà ogni giorno” : Nadia Toffa ha compiuto 40 anni e ha deciso di festeggiare insieme ai suoi fan affidando un pensiero ad un post su Instagram. La Iena ha voluto così ringraziare per il sostegno tutti coloro che le stanno scrivendo per farle gli auguri. “Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni, ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui“, ha scritto la conduttrice, condividendo una sua ...

Nadia Toffa compie 40 anni e commuove il web : 'Affronto le mie difficoltà ogni giorno' : La conduttrice de Le Iene Nadia Toffa oggi compie 40 anni. La donna purtroppo da due anni sta combattendo la sua battaglia contro il cancro. Nell'ultimo periodo la sua assenza dai social aveva destato qualche preoccupazione. Le ultime apparizioni in tv inoltre avevano fatto preoccupare notevolmente i numerosi fan che la seguono con affetto e ammirazione. Effettivamente in questo periodo si è dovuta sottoporre a un ciclo di terapie molto intenso, ...

Nadia Toffa compie 40 anni : gli auguri dei vip e il suo grande ‘Grazie’ via social : Nadia Toffa compie quarant’anni e, nonostante le precarie condizioni di salute di quest’ultimo periodo (ha dovuto saltare anche l’ultima puntata stagionale de Le iene), ha comunque voluto festeggiare con i suoi follower per quanto sia in suo potere fare. La conduttrice bresciana, infatti, ha voluto dedicare un post a tutti coloro che le hanno fatto gli auguri e ringraziare chi si è ricordato di lei oggi. Il post di Instagram in ...